ЗМІ повідомили, що за Тимошенко почали вносити заставу: хто саме

Станом на ранок 20 січня за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції дачі хабаря народним депутатам і якій суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн, внесли понад третину необхідної суми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на адвоката Тимошенко Миколу Титаренко та канцелярію Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн грн. З них 5 млн грн вніс Сергій Віталійович Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Володимирівна Фетісова, які пов'язані з одним з головних спонсорів "Батьківщини", нардепом Костянтином Бондарєвим.

Сергій Рабчук є колишнім керівником банку "Велес", ліквідованого у 2020 році. Бенефіціарним власником банку був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.

Також Рабчук разом з Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце батьківщини".

Оксана Фетісова є засновницею та ексдиректором ТОВ "ТД Бондарєв", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

Захисник Тимошенко Микола Титаренко наразі не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію.

"Наразі не можу сказати, мені спершу це треба перевірити", – сказав Титаренко.

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

Підозра від НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів.

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.