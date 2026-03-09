Запланована подія 2

Снижение налогов не поможет стабилизировать цены на горючее.

Гетманцев против налоговых льгот на горючее
Гетманцев говорит, что решение о налоговых льготах на топливо в 2022 году было ошибочным / Даниил Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев выступает против снижения налогов на топливо на фоне стремительного роста цен на топливо. Об этом он сказал в комментарии Delo.ua.

По его словам, решение о внедрении налоговых льгот, которые Верховная Рада приняла во время топливного кризиса в 2022 было ошибочным и не привело к стабилизации цен на топливо. А позволило только перераспределить средства от уменьшения НДС в карманы нефтетрейдеров.

"Я категорически против повторения таких ошибок, ведь они прямо вредят финансированию армии", – сказал Гетьманцев.

Напомним, в 2022 году, на фоне топливного кризиса после начала полномасштабного вторжения РФ, Верховная Рада приняла ряд налоговых льгот для снижения цен на бензин, дизель и сжиженный газ : НДС был уменьшен с 20% до 7%, а акцизы на топливо временно обнулили. Целью этих решений было уменьшить финансовую нагрузку на потребителей и поддержать рынок в сложных условиях войны. Однако уже в 2023 году временные льготы для горючего отменили : НДС вернули до довоенного уровня 20%, акцизы возобновили.

Ранее Гетьманцев заявлял, что правительству необходимо провести широкие консультации с представителями компаний-поставщиков нефтепродуктов в Украину, чтобы предотвратить возникновение дефицита на внутреннем рынке уже в апреле. Также нардеп призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей .

В Румынии могут снизить налоги, чтобы удержать розничные цены на топливо

В начале марта Министр энергетики Румынии Богдан Иван заявил, что рассматривает возможность снижения налогов на горючее , чтобы сдержать рост розничных цен. Основной целью является недопущение подорожания литра бензина или дизеля до 10 леев (почти 100 грн).

Он отметил, что при росте стоимости нефти до $120–130 за баррель, сценарий с ценой 10 леев становится вероятным. Для стабилизации ситуации правительство готовит варианты временного уменьшения акцизных пошлин.

По состоянию на 5 марта 2026 на АЗС Бухареста зафиксировано очередное удорожание. Самый дешевый бензин на заправках Petrom стоит 8,2 лея, а на OMV – 8,28 лея. Стоимость премиального бензина на станциях OMV достигла 9,02 лея. Дизельное топливо стоит от 8,51 лея до 9,14 лея за литр премиум-класса.

Конфедерация уполномоченных операторов и перевозчиков Румынии (COTAR) выступает за немедленное снижение акцизов не менее чем вдвое. По данным ассоциации, действующий акциз на дизельное топливо в Румынии составляет 466 евро за 1000 литров. Это на 136 евро выше минимального уровня, установленного Европейским Союзом (330 евро за 1 000 л).

Цены на дизтопливо в Украине двигаются до 80 грн/л

Мировые цены на нефть резко выросли рекордными темпами из-за эскалации войны между США, Израилем и Ираном и фактической блокады Ормузского пролива, которая прервала поставки значительной части энергоносителей и повлекла за собой опасения по поводу глобальных перебоев поставок, что подтолкнуло нефтяные котировки $10/2. Это приводит к удорожанию горючего в Украине: эксперты прогнозируют, что дизель может приблизиться к психологической отметке 80 грн/л, причем цены на бензин могут стабилизироваться или продолжить рост в зависимости от динамики мировых котировок, поскольку себестоимость импорта и оптовые цены существенно повысились.

Автор:
Степан Крьока