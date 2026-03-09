Зниження податків не допоможе стабілізувати ціни на пальне — Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає проти зниження податків на пальне на тлі стрімкого зростання цін на пальне. Про це він сказав в коментарі Delo.ua .

За його словами рішення щодо впровадження податкових пільги, які Верховна Рада ухвалила під час паливної кризи у 2022 було помилковим і не привело до стабілізації цін на пальне. А дозволило лише перерозподілити кошти від зменшення ПДВ до кишень нафтотрейдерів.

"Я категорично проти повторення таких помилок, адже вони прямо шкодять фінансуванню армії", - сказав Гетьманцев.

Нагадаємо, у 2022 році, на тлі паливної кризи після початку повномасштабного вторгнення РФ, Верховна Рада ухвалила низку податкових пільг для зниження цін на бензин, дизель та скраплений газ: ПДВ було зменшено з 20% до 7%, а акцизи на пальне тимчасово обнулили. Метою цих рішень було зменшити фінансове навантаження на споживачів та підтримати ринок у складних умовах війни. Проте вже у 2023 році тимчасові пільги для пального скасували: ПДВ повернули до довоєнного рівня 20%, акцизи також відновили.

Раніше Гетьманцев заявляв, що уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну, щоб запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку вже у квітні. Також нардеп закликав представників паливного ринку не використовувати панічні настрої задля надприбутків.

У Румунії можуть знизити податки, щоб втримати роздрібні ціни на пальне

На початку березня Міністр енергетики Румунії Богдан Іван заявив, що розглядає можливість зниження податків на пальне, щоб стримати зростання роздрібних цін. Основною метою є недопущення подорожчання літра бензину чи дизеля до рівня 10 леїв (майже 100 грн).

Він зауважив, що за умови зростання вартості нафти до $120–130 за барель, сценарій з ціною 10 леїв стає ймовірним. Для стабілізації ситуації уряд готує варіанти тимчасового зменшення акцизних зборів.

Станом на 5 березня 2026 року на АЗС Бухареста зафіксовано чергове здорожчання. Найдешевший бензин на заправках Petrom коштує 8,2 лея, а на OMV — 8,28 лея. Вартість преміального бензину на станціях OMV сягнула 9,02 лея. Дизельне пальне коштує від 8,51 лея до 9,14 лея за літр преміум-класу.

Конфедерація уповноважених операторів і перевізників Румунії (COTAR) виступає за негайне зниження акцизів щонайменше вдвічі. За даними асоціації, діючий акциз на дизельне пальне в Румунії становить 466 євро за 1 000 літрів. Це на 136 євро вище за мінімальний рівень, встановлений Європейським Союзом (330 євро за 1 000 л).

Ціни на дизпаливо в Україні рухаються до 80 грн/л

Світові ціни на нафту різко зросли рекордними темпами через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном і фактичну блокаду Ормузької протоки, яка перервала постачання значної частини енергоносіїв і спричинила побоювання щодо глобальних перебоїв поставок, що підштовхнуло нафтові котирування понад $100–$119 за барель — максимум з 2022 року. Це призводить до подорожчання пального в Україні: експерти прогнозують, що дизель може наблизитися до психологічної позначки 80 грн/л, причому ціни на бензин можуть стабілізуватися або продовжити зростання залежно від динаміки світових котирувань, оскільки собівартість імпорту та гуртові ціни суттєво підвищилися.