Снять наличные с карт NovaPay теперь можно во время обычных покупок

Теперь клиенты NovaPay могут совершать покупки и одновременно снимать наличные без комиссии на кассах супермаркетов, аптек, АЗС и сетей, которые присоединились к проекту.

Как заявили в пресс-службе NovaPay, эта услуга доступна более чем в 10 тысячах торговых точках по всей Украине.

Как воспользоваться услугой

при оплате на кассе сообщить кассиру о желании получить наличные деньги;

обязательно совершить покупку на любую сумму, оплатив картой NovaPay;

подтвердить операцию через PIN-код или с помощью Touch ID/Face ID на смартфоне или смарт-часе;

забрать деньги у кассира вместе с чеком.

Сообщается, что максимальная сумма выдачи за одну транзакцию составляет 6 000 грн, но зависит от условий предоставления сервиса партнерам и наличности в кассе. Общий лимит в день – 100 000 грн (суммируется со всеми снятиями – в банкомате или с использованием POS-терминалов). Средства можно снять без комиссии до 50 000 грн, сверх этой суммы – 0,9% от суммы, но не менее 10 грн.

Также в пресс-службе напомнили, что наличные с карточек NovaPay можно снять в отделениях Новой почты с помощью штрих-кода в приложении NovaPay – без комиссий, в пределах лимитов НБУ.

О сервисе NovaPay

NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты". NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами "Новой почты" и NovaPay.