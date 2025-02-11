Зняти готівку з карток NovaPay тепер можна під час звичайних покупок

Відтепер клієнти NovaPay можуть здійснювати покупки та одночасно знімати готівку без комісії на касах супермаркетів, аптек, АЗС та мереж, які долучились до проєкту.

Як заявили у пресслужбі NovaPay, ця послуга доступна у більш ніж 10 тисячах торгових точках по всій Україні.

Як скористатися послугою

під час оплати на касі повідомити касиру про бажання отримати готівку;

обов’язково зробити покупку на будь-яку суму, оплативши карткою NovaPay;

підтвердити операцію через PIN-код або за допомогою Touch ID/Face ID на смартфоні чи смарт-годиннику;

забрати гроші у касира разом із чеком.

Повідомляється, що максимальна сума видачі за одну транзакцію становить 6 000 грн, але залежить від умов надання сервісу партнером та наявності готівки у касі. Загальний ліміт на день — 100 000 грн (сумується з усіма зняттями – в банкоматі чи з використанням POS-терміналів). Кошти можна зняти без комісії до 50 000 грн, понад цю суму – 0,9% від суми, але не менше 10 грн.

Також у пресслужбі нагадали, що готівку з карток NovaPay можна зняти у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay – без жодних комісій, в межах лімітів НБУ.

Про сервіс NovaPay

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами "Нової пошти" і NovaPay.