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Зняти готівку з карток NovaPay тепер можна під час звичайних покупок

NovaPay
NovaPay робить зняття готівки зручнішим. Фото: NovaPay

Відтепер клієнти NovaPay можуть здійснювати покупки та одночасно знімати готівку без комісії на касах супермаркетів, аптек, АЗС та мереж, які долучились до проєкту.

Як заявили у пресслужбі NovaPay, ця послуга доступна у більш ніж 10 тисячах торгових точках по всій Україні.

Як скористатися послугою

  • під час оплати на касі повідомити касиру про бажання отримати готівку; 
  • обов’язково зробити покупку на будь-яку суму, оплативши карткою NovaPay; 
  • підтвердити операцію через PIN-код або за допомогою Touch ID/Face ID на смартфоні чи смарт-годиннику; 
  • забрати гроші у касира разом із чеком.

Повідомляється, що максимальна сума видачі за одну транзакцію становить 6 000 грн, але залежить від умов надання сервісу партнером та наявності готівки у касі. Загальний ліміт на день — 100 000 грн (сумується з усіма зняттями – в банкоматі чи з використанням POS-терміналів). Кошти можна зняти без комісії до 50 000 грн, понад цю суму – 0,9% від суми, але не менше 10 грн.

Також у пресслужбі нагадали, що готівку з карток NovaPay можна зняти у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay – без жодних комісій, в межах лімітів НБУ.

Про сервіс NovaPay

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами "Нової пошти" і NovaPay.

Автор:
Тетяна Бесараб