Со спальными местами и стабильной связью: в Украине появятся опорные "пункти незламності"

Правительство приняло изменения в Порядок организации и функционирования "пунктів незламності". Главная цель – адаптировать сеть к условиям морозов и обеспечить людей помощью даже при ослаблении комендантского часа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Опорные "пункти незламності"

Ключевым новшеством стало создание опорных "пунктів незламності". Они будут отличаться от обычных точек обогрева повышенной автономностью и расширенными возможностями:

Продолжительная работа: возможность функционировать непрерывно более 48 часов.

Повышенные ресурсы: обязательный запас воды, стабильное энергопитание и бесперебойная связь.

Места отдыха: при необходимости в таких пунктах будут обустраивать спальные места, количество которых будет регулироваться в зависимости от численности населения.

Опорные пункты будут разворачиваться с учетом численности населения. При необходимости количество спальных мест в них может быть увеличено.

Более 10 тысяч точек опоры

Правительство продолжает увеличивать мощности системы гражданской защиты. На сегодняшний день ситуация выглядит так:

10 676 пунктов работают по всей стране в постоянном режиме.

130 000 человек уже воспользовались их помощью с начала января 2026 года.

Около 3 000 пунктов находятся в резерве и готовы к открытию при ухудшении ситуации в энергосистеме.

"У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться даже в условиях морозов и возобновления энергосистемы после вражеских обстрелов", - подчеркнула Свириденко.

Энергетическая ситуация в Украине

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Что означает чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.

Также 14 января Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.