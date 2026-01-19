Зі спальними місцями та стабільним зв’язком: в Україні з’являться опорні пункти незламності

Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування пунктів незламності. Головна мета — адаптувати мережу до умов морозів та забезпечити людей допомогою навіть у разі послаблення комендантської години.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Опорні пункти незламності

Ключовим нововведенням стало створення опорних пунктів незламності. Вони відрізнятимуться від звичайних точок обігріву підвищеною автономністю та розширеними можливостями:

Тривала робота: можливість функціонувати безперервно понад 48 годин.

можливість функціонувати безперервно понад 48 годин. Підвищені ресурси: обов’язковий запас води, стабільне енергоживлення та безперебійний зв'язок.

обов’язковий запас води, стабільне енергоживлення та безперебійний зв'язок. Місця для відпочинку: за потреби в таких пунктах облаштовуватимуть спальні місця, кількість яких регулюватиметься залежно від чисельності населення громади.

Опорні пункти будуть розгортатися з урахуванням кількості населення. За потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена.

Понад 10 тисяч точок опори

Уряд продовжує нарощувати потужності системи цивільного захисту. На сьогодні ситуація виглядає так:

10 676 пунктів працюють по всій країні у постійному режимі.

пунктів працюють по всій країні у постійному режимі. 130 000 людей уже скористалися їхньою допомогою з початку січня 2026 року.

людей уже скористалися їхньою допомогою з початку січня 2026 року. Близько 3 000 пунктів перебувають у резерві та готові до відкриття у разі погіршення ситуації в енергосистемі.

"У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів", — наголосила Свириденко.

Енергетична ситуація в Україні

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.

Також14 січня Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.