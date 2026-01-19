- Категорія
Зі спальними місцями та стабільним зв’язком: в Україні з’являться опорні пункти незламності
Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування пунктів незламності. Головна мета — адаптувати мережу до умов морозів та забезпечити людей допомогою навіть у разі послаблення комендантської години.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
Опорні пункти незламності
Ключовим нововведенням стало створення опорних пунктів незламності. Вони відрізнятимуться від звичайних точок обігріву підвищеною автономністю та розширеними можливостями:
- Тривала робота: можливість функціонувати безперервно понад 48 годин.
- Підвищені ресурси: обов’язковий запас води, стабільне енергоживлення та безперебійний зв'язок.
- Місця для відпочинку: за потреби в таких пунктах облаштовуватимуть спальні місця, кількість яких регулюватиметься залежно від чисельності населення громади.
Опорні пункти будуть розгортатися з урахуванням кількості населення. За потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена.
Понад 10 тисяч точок опори
Уряд продовжує нарощувати потужності системи цивільного захисту. На сьогодні ситуація виглядає так:
- 10 676 пунктів працюють по всій країні у постійному режимі.
- 130 000 людей уже скористалися їхньою допомогою з початку січня 2026 року.
- Близько 3 000 пунктів перебувають у резерві та готові до відкриття у разі погіршення ситуації в енергосистемі.
"У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися — навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів", — наголосила Свириденко.
Енергетична ситуація в Україні
14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.
Також14 січня Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.