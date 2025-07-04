Социолог Тимофей Брик рассказал, как меняется отношение к украинским беженцам в Европе и что будет дальше

Известный украинский социолог, ректор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик рассказал, как в разных странах пребывания украинских беженцев меняется отношение к нашим мигрантам, чего ждать дальше и что с этим можно и стоит ли делать.

Об этом Тимофей Брик рассказал в интервью Delo.ua.

Как меняется отношение к украинским беженцам в Европе

Ректор Киевской школы экономики отмечает, что сейчас мало исследований относительно изменения отношения к украинским беженцам в странах их пребывания.

"Изменения есть. И изменения есть именно там, где наших беженцев очень много – в Германии и Польше. И эти изменения в значительной степени являются результатом распространения определенных нарративов в медиа. Речь идет не о личном опыте, когда граждане этих стран имеют негативный опыт от общения с украинцами, это скорее история о том, как политически обсуждают тему Украины в новостях, медиа, социальных сетях. И потом это уже "спускается" к людям", – объясняет Тимофей Брик.

По его словам, и в Германии, и в Польше есть политические силы, которые выступают против миграции, потому что это вызов для их национальной идентичности, дополнительная конкуренция на рынке труда. Кроме того, это проявление роста популизма во всем мире, когда политики выступают за усиление защиты собственных границ и идентичности против мультикультурности. Украинцы от этого проигрывают, становясь жертвами этих нарративов.

Но в других странах, например, Нидерландах или Швеции, где украинских мигрантов меньше, – таких проблем тоже значительно меньше. Политика в этих странах более сбалансирована.

Чего ждать дальше

Обычно, утверждает Тимофей Брик, отношение к мигрантам становится хуже, если мигранты начинают жить своим собственным "пузырем" и плохо интегрируются в общество.

"И здесь надо сказать, что эта история чрезвычайно несправедлива и цинична, потому что интегрироваться очень сложно. Государство может само выставлять барьеры против интеграции, а потом говорить: "Вы плохо интегрируетесь, поэтому мы теперь плохо к вам относимся". Это очень неприятная история. И я переживаю, что украинцы скорее всего будут страдать от подобных стереотипов и ксенофобии в Польше и Германии", – предостерегает собеседник Delo.ua.

Он приводит пример страны, где украинцы в течение нескольких поколений смогли хорошо интегрироваться, получить высокие статусные позиции в бизнесе и политике и стать уважаемыми членами общества – это Канада.

"Это оптимальный сценарий, к которому хочется двигаться. Но я переживаю, что в Европе с этим будет сложно. Конечно, всегда можно вернуться в Украину. Но это будет в значительной степени зависеть, в частности, от ощущения безопасности", — говорит эксперт.

Напомним, согласно результатам исследования аналитического центра Gremi Personal, который в мае-июне 2025 года провел масштабный социологический опрос мигрантов в семи крупнейших городах Польши – Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Познани, Лодзи и Щецине, – 17,9% украинцев хотят вернуться домой. Еще 10,4% планируют оставаться в Польше всего несколько лет, воспринимая ее как временное убежище. Еще 13,2% готовы остаться навсегда, но только если появится стабильность.

Для 30,7% респондентов ключевым мотивом в решении относительно возвращения является уверенность в завтрашнем дне. Для 23,6% это возможность быть рядом с семьей. Для 15,1% – привычное окружение. Лишь 10% назвали определяющим фактором наличие хорошей работы.

О том, как война изменила украинцев; как предотвратить дальнейшую утрату человеческого капитала; как возвращать украинцев домой и при чем здесь Министерство единства; как бизнес может стимулировать беженцев возвращаться и что это даст экономике; как меняется отношение к нашим мигрантам за границей и насколько Европа заинтересована в их возвращении домой; сколько реально украинцев могут вернуться в Украину, когда и при каких условиях – читайте в полной версии интервью Тимофея Брика для Delo.ua.