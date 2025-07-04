Соціолог Тимофій Брік розказав, як міняється відношення до українських біженців у Європі і що буде далі

Відомий український соціолог, ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік розказав, як в різних країнах перебування українських біженців змінюється відношення до наших мігрантів, чого чекати далі та що з цим можна і чи варто робити.

Про це Тимофій Брік розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Як міняється відношення до українських біженців у Європі

Ректор Київської школи економіки зазначає, що наразі проводиться мало досліджень щодо зміни відношення до українських біженців у країнах їхнього перебування.

"Зміни є. І зміни є саме там, де наших біженців дуже багато – в Німеччині та Польщі. І ці зміни значною мірою є результатом розповсюдження певних наративів у медіа. Мова йде не про особистий досвід, коли громадяни цих країн мають негативний досвід від спілкування з українцями, це скоріше історія про те, як політично обговорюють тему України в новинах, медіа, соціальних мережах. І потім це вже "спускається" до людей", – пояснює Тимофій Брік.

За його словами, і в Німеччині, і в Польщі є політичні сили, які виступають проти міграції, бо це виклик для їхньої національної ідентичності, додаткова конкуренція на ринку праці. Крім того, це прояв зростання популізму у всьому світі, коли політики виступають за посилення захисту власних кордонів і ідентичності, проти мультикультурності. Українці від цього програють, стаючи жертвами цих наративів.

Але в інших країнах, наприклад Нідерландах чи Швеції, де українських мігрантів менше, – таких проблем теж значно менше. Політика в цих країнах більш збалансована.

Чого чекати далі

Зазвичай, стверджує Тимофій Брік, ставлення до мігрантів стає гіршим, якщо мігранти починають жити своєю власною "бульбашкою" і погано інтегруються в суспільство.

"І тут треба сказати, що ця історія надзвичайно несправедлива і цинічна, тому що інтегруватися дуже складно. Держава може сама виставляти бар’єри проти інтеграції, а потім казати: "Ви погано інтегруєтесь, то ми тепер погано до вас ставимось". Це дуже неприємна історія. І я переживаю, що українці, скоріш за все, будуть страждати від подібних стереотипів і ксенофобії у Польщі та Німеччині", – застерігає співрозмовник Delo.ua.

Він наводить приклад країни, де українці протягом декількох поколінь змогли добре інтегруватися, отримати високі статусні позиції в бізнесі та політиці, і стати поважними членами суспільства – це Канада.

"Це оптимальний сценарій, до якого хочеться рухатись. Але я переживаю, що в Європі з цим буде складно. Звичайно, завжди можна повернутись в Україну. Але це значною мірою залежатиме, зокрема, від відчуття безпеки", – говорить експерт.

Нагадаємо, згідно результатів дослідження аналітичного центру Gremi Personal, який у травні–червні 2025 року провів масштабне соціологічне опитування мігрантів у семи найбільших містах Польщі – Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Познані, Лодзі та Щеціні, – 17,9% українців хочуть повернутися додому, щойно це стане безпечно. Ще 10,4% планують залишатися в Польщі лише кілька років, сприймаючи її як тимчасовий прихисток. Ще 13,2% готові залишитися назавжди, але лише якщо з’явиться стабільність.

Для 30,7% респондентів ключовим мотивом у рішенні повернення є впевненість у завтрашньому дні. Для 23,6% це – можливість бути поряд з родиною. Для 15,1% – звичне оточення. Лише 10% назвали визначальним фактором наявність хорошої роботи.

Про те, як війна змінила українців; як запобігти подальшим втратам людського капіталу; як повертати українців додому і до чого тут Міністерство єдності; як бізнес може стимулювати біженців повертатися і що це дасть економіці; як змінюється відношення до наших мігрантів за кордоном і наскільки Європа зацікавлена в їхньому поверненні додому; скільки реально українців можуть повернутися в Україну, коли і за яких умов, – читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Бріка для Delo.ua.