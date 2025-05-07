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"Современное умиротворение": Байден раскритиковал политику Трампа по поводу войны России против Украины
Экспрезидент США Джо Байден подверг критике политику действующего лидера Штатов Дональда Трампа по поводу войны России против Украины, назвав ее "современным умиротворением", и выразил опасение, что это может побуждать Европу к уступкам России.
Об этом он сказал в своем первом после ухода из Белого дома интервью BBC.
Байден сравнил Трампа с экс-премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, вспомнив его неудачные попытки "успокоить" Гитлера перед Второй мировой войной в конце 1930-х годов.
"Путин считает Украину частью РФ, и тот, кто думает, что он остановится – дурак. Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту забрать значительную часть земли, которая не его, то это удовлетворит его", – сказал Байден.
Политик также предостерег о последствиях для глобальной стабильности в случае ослабления поддержки США. Он заявил о своей обеспокоенности из-за того, что Европа потеряла уверенность в США и американском лидерстве.
"Я видел, как лидеры Европы начали спрашивать себя: что теперь делать? Могу ли я положиться на Америку? Они еще с нами?", — подчеркнул Байден.
Также, отвечая на вопрос об отношении нынешней администрации к союзникам США, бывший президент осудил призывы Трампа к США вернуть Панамский канал, приобрести Гренландию и сделать Канаду 51 штатом.
Сам Трамп недавно заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.
А 24 апреля президент США в соцсети обратился к Путину, осудив массированную атаку на Киев. Он назвал удары "ненужными и несвоевременными", призвав диктатора "остановиться" и заключить мирное соглашение.