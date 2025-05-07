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"Сучасне умиротворення": Байден розкритикував політику Трампа щодо війни Росії проти України

Байден
Байден розкритикував політику Трампа

Експрезидент США Джо Байден розкритикував політику чинного лідера Штатів Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, назвавши її "сучасним умиротворенням", і висловив побоювання, що це може спонукати Європу до поступок Росії.

Про це він сказав у своєму першому після відходу з Білого дому інтерв'ю BBC.

Байден порівняв Трампа з експрем'єр-міністром Великої Британії Невіллом Чемберленом, згадавши його невдалі спроби "заспокоїти" Гітлера перед Другою світовою війною наприкінці 1930-х років.

"Путін вважає Україну частиною РФ, і той, хто думає, що він зупиниться - дурень. Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту забрати значну частину землі, яка не його, то це задовольнить його", - сказав Байден.

Політик також застеріг про наслідки для глобальної стабільності у разі ослаблення підтримки США. Він заявив про свою стурбованість через те, що Європа втратила впевненість у США та американському лідерству. 

"Я бачив, як лідери Європи почали запитувати себе: що тепер робити? Чи можу я покластися на Америку? Чи вони ще з нами?", - наголосив Байден.

Також, відповідаючи на запитання про ставлення нинішньої адміністрації до союзників США, колишній президент засудив заклики Трампа до США повернути Панамський канал, придбати Гренландію та зробити Канаду 51-м штатом.

Сам Трамп нещодавно заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

А 24 квітня президент США у соцмережі звернувся до Путіна, засудивши масовану атаку на Київ. Він назвав удари "непотрібними та невчасними", закликавши диктатора "зупинитися" та укласти мирну угоду.

Автор:
Тетяна Бесараб