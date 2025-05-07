"Сучасне умиротворення": Байден розкритикував політику Трампа щодо війни Росії проти України

Експрезидент США Джо Байден розкритикував політику чинного лідера Штатів Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, назвавши її "сучасним умиротворенням", і висловив побоювання, що це може спонукати Європу до поступок Росії.

Про це він сказав у своєму першому після відходу з Білого дому інтерв'ю BBC.

Байден порівняв Трампа з експрем'єр-міністром Великої Британії Невіллом Чемберленом, згадавши його невдалі спроби "заспокоїти" Гітлера перед Другою світовою війною наприкінці 1930-х років.

"Путін вважає Україну частиною РФ, і той, хто думає, що він зупиниться - дурень. Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту забрати значну частину землі, яка не його, то це задовольнить його", - сказав Байден.

Політик також застеріг про наслідки для глобальної стабільності у разі ослаблення підтримки США. Він заявив про свою стурбованість через те, що Європа втратила впевненість у США та американському лідерству.

"Я бачив, як лідери Європи почали запитувати себе: що тепер робити? Чи можу я покластися на Америку? Чи вони ще з нами?", - наголосив Байден.

Також, відповідаючи на запитання про ставлення нинішньої адміністрації до союзників США, колишній президент засудив заклики Трампа до США повернути Панамський канал, придбати Гренландію та зробити Канаду 51-м штатом.

Сам Трамп нещодавно заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

А 24 квітня президент США у соцмережі звернувся до Путіна, засудивши масовану атаку на Київ. Він назвав удари "непотрібними та невчасними", закликавши диктатора "зупинитися" та укласти мирну угоду.