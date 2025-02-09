Spotify и Warner Music заключили новое многолетнее соглашение: что оно предполагает

Компании Spotify и Warner Music Group (WMG) объявили о подписании нового многолетнего соглашения, охватывающего как записанную музыку, так и издательские права. В рамках этого соглашения они усиливают сотрудничество по поддержке артистов, авторов песен и расширению возможностей для поклонников.

Об этом идет речь на сайте Spotify.

Согласно официальному заявлению, Spotify и WMG будут работать вместе над развитием аудио- и видеоконтента, а также повышение ценности музыки. Ожидается, что благодаря соглашению пользователи получат доступ к более широкому музыкальному каталогу, видеоконтенту, новым вариантам платных подписок и специальным пакетам контента.

Соглашение также базируется на ранее согласованной модели выплат, ориентированной на артистов. Эта модель предполагает более справедливые вознаграждения для музыкантов и стимулирует их привлекать новую аудиторию.

Кроме того, новое издательское соглашение вводит модель прямого лицензирования с Warner Chappell Music в нескольких странах, в том числе в США, которая принесет больше выгод авторам песен.

Генеральный директор Warner Music Group Роберт Кинкл заявил, что это соглашение принесет новые возможности как для артистов, так и для слушателей, а также создаст условия для дальнейшего сотрудничества, способствующего росту музыкальной индустрии.

По его словам, эта инициатива призвана обеспечить лучшее согласование между правообладателями и потоковыми платформами.

Основатель и генеральный директор Spotify Даниэль Эк отметил, что компания фокусируется на ускорении развития в 2025 году. Он подчеркнул, что сотрудничество с WMG будет способствовать внедрению инноваций, улучшению подписок на музыку и обеспечению выгодных условий для артистов и авторов песен.

Напомним, у Spotify появился плейлист UNITED24 : Music for Ukraine. В плейлисте можно не только послушать качественную музыку украинских и мировых исполнителей, но и задонатить 24 доллара.