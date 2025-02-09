Spotify і Warner Music уклали нову багаторічну угоду: що вона передбачає

Компанії Spotify та Warner Music Group (WMG) оголосили про підписання нової багаторічної угоди, яка охоплює як записану музику, так і видавничі права. У рамках цієї угоди вони посилюють співпрацю для підтримки артистів, авторів пісень та розширення можливостей для шанувальників.

Про це йдеться на сайті Spotify.

Згідно з офіційною заявою, Spotify та WMG працюватимуть разом над розвитком аудіо- та відеоконтенту, а також підвищенням цінності музики. Очікується, що завдяки угоді користувачі отримають доступ до ширшого музичного каталогу, відеоконтенту, нових варіантів платних підписок і спеціальних пакетів контенту.

Угода також базується на раніше узгодженій моделі виплат, орієнтованій на артистів. Ця модель передбачає справедливіші винагороди для музикантів і стимулює їх залучати нову аудиторію.

Окрім цього, нова видавнича угода запроваджує модель прямого ліцензування з Warner Chappell Music у кількох країнах, зокрема у США, що має принести більше вигод авторам пісень.

Генеральний директор Warner Music Group Роберт Кінкл заявив, що ця угода принесе нові можливості як для артистів, так і для слухачів, а також створить умови для подальшої співпраці, яка сприятиме зростанню музичної індустрії.

За його словами, ця ініціатива покликана забезпечити краще узгодження між правовласниками та потоковими платформами.

Засновник і генеральний директор Spotify Даніель Ек зазначив, що компанія фокусується на пришвидшенні розвитку у 2025 році. Він підкреслив, що співпраця з WMG сприятиме впровадженню інновацій, покращенню підписок на музику та забезпеченню вигідних умов для артистів і авторів пісень.

Нагадаємо, у Spotify з‘явився плейліст UNITED24: Music for Ukraine. У плейлісті можна не тільки послухати якісну музику українських та світових виконавців, а ще й задонатити 24 долари.