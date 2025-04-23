Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Наличный курс:

USD

41,62

41,50

EUR

47,93

47,65

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США больше не гарантируют безопасность Европы – глава Пентагона

министр обороны США Пит Гегсет
Гегсет призвал к увеличению расходов на оборону./Secretary of Defense Pete Hegseth

Соединенные Штаты предупредили, что больше не могут быть гарантом безопасности Европы, и призвали членов НАТО увеличить оборонные расходы, отмечая необходимость новой модели сотрудничества в Альянсе из-за актуальных угроз.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет.

По его словам, современные угрозы требуют иного подхода к коллективной безопасности. США уже передали руководство контактной группой по обороне Украины Великобритании и Германии. Это решение символизирует переход к более широкому привлечению партнеров в вопросах обороны.

Министр также сообщил, что Польша обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, что, по словам Гегсета, является примером других стран Альянса. Он отметил, что 2% недостаточно, учитывая угрозы, с которыми может столкнуться то или иное государство.

Гегсет подчеркнул, что Европа должна усилить военную силу и укрепить НАТО, поскольку "время, когда США оставались единственным столбом безопасности на континенте, прошло".

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", — сказал министр.

США призывают страны НАТО к увеличению оборонных расходов

Напомним, что в связи с растущим давлением Соединенных Штатов на страны НАТО Испания и Италия собираются увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта уже в этом году.

5 апреля госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон потребует от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта. США тоже собираются увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания расходов на оборону .

Автор:
Татьяна Бессараб