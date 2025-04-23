США больше не гарантируют безопасность Европы – глава Пентагона

Соединенные Штаты предупредили, что больше не могут быть гарантом безопасности Европы, и призвали членов НАТО увеличить оборонные расходы, отмечая необходимость новой модели сотрудничества в Альянсе из-за актуальных угроз.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет.

По его словам, современные угрозы требуют иного подхода к коллективной безопасности. США уже передали руководство контактной группой по обороне Украины Великобритании и Германии. Это решение символизирует переход к более широкому привлечению партнеров в вопросах обороны.

Министр также сообщил, что Польша обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону, что, по словам Гегсета, является примером других стран Альянса. Он отметил, что 2% недостаточно, учитывая угрозы, с которыми может столкнуться то или иное государство.

Гегсет подчеркнул, что Европа должна усилить военную силу и укрепить НАТО, поскольку "время, когда США оставались единственным столбом безопасности на континенте, прошло".

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", — сказал министр.

США призывают страны НАТО к увеличению оборонных расходов

Напомним, что в связи с растущим давлением Соединенных Штатов на страны НАТО Испания и Италия собираются увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% от валового внутреннего продукта уже в этом году.

5 апреля госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон потребует от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта. США тоже собираются увеличить расходы на оборону.

Ранее Трамп заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания расходов на оборону .