США більше не гарантують безпеку Європи - глава Пентагону

Сполучені Штати попередили, що більше не можуть бути гарантом безпеки Європи, і закликали членів НАТО збільшити оборонні витрати, наголошуючи на необхідності нової моделі співпраці в Альянсі через актуальні загрози.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет.

За його словами, сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.

Міністр також повідомив, що Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що, за словами Гегсета, є прикладом для інших країн Альянсу. Він зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.

Гегсет підкреслив, що Європа має посилити військову силу та зміцнити НАТО, оскільки "час, коли США залишались єдиним стовпом безпеки на континенті, минув".

"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", — сказав міністр.

США закликають країни НАТО до збільшення оборонних витрат

Нагадаємо, що у зв'язку зі зростаючим тиском Сполучених Штатів на країни НАТО Іспанія та Італія збираються збільшити свої витрати на оборону, щоб досягти цільового показника НАТО у 2% від валового внутрішнього продукту вже цього року.

5 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон вимагатиме від усіх країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% внутрішнього валового продукту. США теж збираються збільшити видатки на оборону.

Раніше Трамп заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону.