США и НАТО создают новую схему поставки оружия Украине за средства союзников

Соединенные Штаты и НАТО разрабатывают новую модель поставок оружия Украине, в рамках которой союзники по Альянсу будут финансировать закупки или передачу американского вооружения. Такой механизм должен ускорить и оптимизировать помощь Киеву в условиях продолжающейся войны с Россией.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

План состоит в том, что Украина будет формировать Список приоритетных требований (PURL) траншами ориентировочно по 500 миллионов долларов. После этого государства-члены НАТО, под координацией нового генерального секретаря Альянса Марка Рютте, будут согласовывать, кто из них обеспечит финансирование или передаст необходимое вооружение.

Речь идет как о непосредственной передаче техники, так и о компенсации ее стоимости через специальный счет, администрируемый НАТО или правительством США.

По словам одного из европейских чиновников, союзники ставят перед собой амбициозную цель обеспечить Украину вооружением на сумму до 10 миллиардов долларов. Конкретные сроки реализации пока не раскрываются.

Новый подход будет дополнять существующие американские механизмы, в том числе президентские полномочия по сокращению запасов (PDA), позволяющие оперативно поставлять оружие из арсеналов США.

Кроме того, республиканцы в Конгрессе США продвигают законопроект PEACE Act, предусматривающий создание фонда в Казначействе США для вкладов союзников, желающих компенсировать передачу американского вооружения Украине.

По словам источников, уже продолжаются переговоры по первому траншу в рамках нового механизма. Ожидается, что этот подход позволит сократить бюрократические задержки и ускорить пополнение украинского арсенала, особенно в таких критических областях, как противовоздушная оборона, ракеты, перехватчики и артиллерия.

Дональд Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украину. Некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.

Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.