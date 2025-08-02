США та НАТО створюють нову схему постачання зброї Україні за кошти союзників

Сполучені Штати та НАТО розробляють нову модель постачання зброї Україні, в рамках якої союзники по Альянсу фінансуватимуть закупівлі або передачу американського озброєння. Такий механізм має прискорити та оптимізувати допомогу Києву в умовах тривалої війни з Росією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

План полягає в тому, що Україна формуватиме Список пріоритетних вимог (PURL) траншами орієнтовно по 500 мільйонів доларів. Після цього держави-члени НАТО, під координацією нового генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, узгоджуватимуть, хто з них забезпечить фінансування або передасть необхідне озброєння.

Йдеться як про безпосередню передачу техніки, так і про компенсацію її вартості через спеціальний рахунок, який адмініструватиметься НАТО чи урядом США.

За словами одного з європейських чиновників, союзники ставлять перед собою амбітну мету — забезпечити Україну озброєнням на суму до 10 мільярдів доларів. Конкретні терміни реалізації поки не розкриваються.

Новий підхід доповнюватиме наявні американські механізми, зокрема президентські повноваження щодо скорочення запасів (PDA), які дозволяють оперативно постачати зброю з арсеналів США.

Крім того, республіканці у Конгресі США просувають законопроєкт PEACE Act, що передбачає створення фонду в Казначействі США для внесків союзників, які бажають компенсувати передачу американського озброєння Україні.

За словами джерел, вже тривають переговори щодо першого траншу в межах нового механізму. Очікується, що цей підхід дозволить скоротити бюрократичні затримки та пришвидшити поповнення українського арсеналу, особливо в таких критичних сферах, як протиповітряна оборона, ракети, перехоплювачі та артилерія.

Дональд Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.