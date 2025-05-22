США официально приняли самолет, который Трампу подарил Катар

Министерство обороны США официально приняло самолет Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов, который Катар подарил президенту Дональду Трампу.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN.

"Министр обороны принял Boeing 747 от Катара в соответствии со всеми федеральными правилами и нормами. Пентагон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и учет функциональных требований к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он добавил, что самолет нуждается в масштабной переработке, чтобы отвечать стандартам безопасности для перевозки Трампа.

Спикер ВВС сообщил CNN, что "согласно указаниям министра обороны, ВВС готовятся заключить контракт на модификацию самолета Boeing 747 для перевозки должностных лиц воздушным путем. Детали, связанные с контрактом, засекречены".

"Летучий дворец"

О том, что королевская семья Катара решила подарить Трампу самолет, который называют «летающим дворцом», стало известно в начале мая. При этом катарский самолет должен отвечать требованиям «борта номер 1», поэтому его нужно разобрать практически полностью и собрать заново, установить множество систем безопасности, связи и т.д. На это может уйти не один год и миллиард долларов.

Кроме того, согласно американскому законодательству сотрудникам американского федерального правительства разрешено принимать подарки от иностранных государств на сумму не более 480 долларов. Самые дорогие автоматически становятся государственной собственностью.

Сам же Трамп называет жуликами и неудачниками своих политических оппонентов, которые настаивают, что такие подарки по меньшей мере неуместны.

Также во время визита Трампа в Катар авиакомпания Qatar Airways заключила соглашение о закупке 160 самолетов у американской компании Boeing на сумму $200 млрд.