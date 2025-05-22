США офіційно прийняли літак, який Трампу подарував Катар

Міністерство оборони США офіційно прийняло літак Boeing 747 вартість 400 мільйонів доларів, який Катар подарував президенту Дональду Трампу. Літак використовуватиметься як президентський лайнер.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

"Міністр оборони прийняв Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних правил і норм. Пентагон працюватиме над тим, щоб забезпечити належні заходи безпеки та врахування функціональних вимог до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів", - заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Він додав, що літак потребує масштабної переробки, щоб відповідати стандартам безпеки для перевезення Трампа.

Речник ВПС повідомив CNN, що "згідно з вказівками міністра оборони, ВПС готуються укласти контракт на модифікацію літака Boeing 747 для перевезення службових осіб повітряним шляхом. Деталі, пов’язані з контрактом, засекречені".

"Летючий палац"

Про те, що королівська сім'я Катару вирішила подарувати Трампу літак, який називають «літаючим палацом», стало відомо на початку травня. При цьому катарський літак повинен відповідати вимогам до «борту номер 1», тому його потрібно розібрати практично повністю і зібрати наново, встановити безліч систем безпеки, зв'язку тощо. На це може піти не один рік та не один мільярд доларів.

Крім того, згідно із американським законодавством, співробітникам американського федерального уряду дозволено приймати подарунки від іноземних держав на суму не більше 480 доларів. Найдорожчі автоматично стають державною власністю.

Сам же Трамп називає шахраями та невдахами своїх політичних опонентів, які наполягають, що такі подарунки щонайменше недоречні.

Також під час візиту Трампа до Катару авіакомпанія Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків у американської компанії Boeing на суму $200 млрд.