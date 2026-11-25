Администрация президента США Дональда Трампа отодвинула на второй план предложения по экономическому сотрудничеству с Россией, которые рассматривались как стимул для Кремля согласиться на завершение войны против Украины. Причиной стало отсутствие заинтересованности Москвы в американских инвестициях и общих энергетических и авиационных проектах.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, зять американского президента Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф сообщили европейским чиновникам, что экономические договоренности больше не являются центральным элементом американских предложений России.

Переговоры все больше сосредотачиваются на территориальных вопросах и гарантиях безопасности.

Какие экономические соглашения США предлагали России

В последние месяцы представители администрации Трампа обсуждали с российской стороной возможности послевоенного экономического сотрудничества.

В частности, речь шла о привлечении американских компаний к нефтяным проектам в России, совместных предприятиях по производству титана, восстановлению трубопроводных поставок российского газа в Европу и возвращении американских авиакомпаний к использованию российского воздушного пространства.

Эти предложения рассматривались как возможные экономические стимулы, которые могли бы побудить Москву согласиться на прекращение войны.

По словам собеседников FT, поначалу российские чиновники положительно восприняли американские инициативы. Однако впоследствии Кремль потерял к ним интерес и продолжил настаивать на территориальных и других уступках Украины.

В последнем раунде переговоров в Абу-Даби в начале ноября российские представители практически не проявили заинтересованности в предложенных бизнес-проектах.

Они повторили требования относительно украинских территорий, дав понять американской стороне, что экономические договоренности не изменят позицию Владимира Путина.

По оценке источников издания, Москва рассчитывает, что любое более широкое мирное соглашение и без дополнительных экономических стимулов приведет к ослаблению санкций и возвращению иностранного бизнеса на российский рынок.

США смещают внимание на территории и гарантии безопасности

Как сообщили источники FT, после безрезультатных попыток заинтересовать Россию экономическими выгодами американская сторона вернулась в более традиционный формат переговоров.

Основными вопросами стали возможные территориальные договоренности и будущая система безопасности Украины.

В частности, в своем последнем заявлении по поводу переговорного процесса Кушнер уже не упоминал экономические стимулы для Москвы, сосредоточившись на послевоенных гарантиях безопасности.

В то же время Россия продолжает требовать от Украины территориальных уступок, в частности, передачи всей территории Донецкой области, на что Киев не соглашается.

По данным FT, украинские чиновники также сомневаются, что передача территорий будет гарантировать прекращение дальнейших российских претензий.

В США отрицают изменение переговорной стратегии

Несмотря на информацию источников Financial Times, представитель американской администрации назвал сообщение издания неточным.

По его словам, Вашингтон продолжает разрабатывать возможные направления переговоров, а послевоенное экономическое сотрудничество с Россией остается важной составляющей американского подхода.

Таким образом официально США не объявляли о полном отказе от экономических договоренностей с Москвой, хотя, по информации FT, их роль в текущем переговорном процессе существенно уменьшили.

Напомним, ранее Dilo писало об экономических соглашениях США и России в рамках переговоров по завершению войны в Украине. Среди предложенных направлений сотрудничества рассматривались общие энергетические проекты, инвестиции и возможное ослабление санкций против РФ.