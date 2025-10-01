США получили долю в Lithium Americas: что говорят в Украине о проекте, который может обеспечить 160 тыс. т лития в год

Правительство США получило долю в проекте Thacker Pass – крупнейшем литиевом месторождении Северной Америки. Министерство энергетики через Управление программ кредитования (LPO) реструктуризировало соглашение с Lithium Americas Corp. (LAC) и General Motors, получив в собственность варранты на 5% в компании и 5% в совместном предприятии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя министра экономики Украины Егора Перелыгина.

Это поможет США создать стратегический внутренний запас производства лития для американского автопрома и энергетики.

Министр энергетики США Крис Райт объявил о пересмотренных условиях соглашения с Lithium Americas Corp., реализующим масштабный проект Thacker Pass в штате Невада. Новые условия предусматривают :

предоставление правительству США 5% собственности в форме варрантов в LAC;

еще 5% собственности в форме варрантов в совместном предприятии LAC/GM;

дополнительный новый капитал свыше $100 млн;

защита налогоплательщиков благодаря изменениям в кредитных обязательствах.

Thacker Pass считается крупнейшим литиевым месторождением в США и одним из ключевых в мире.

Як пишет Reuters, ожидается, что первый этап работы на заводе Thacker Pass будет производить 40 000 метрических тонн карбоната лития аккумуляторного качества в год, чего достаточно для производства до 800 000 электромобилей.

На фоне последних новостей котируемые на американской бирже акции Lithium Americas сегодня выросли на 32%, до 7,51 доллара, на предрыночных торгах.

Перелыгин отмечает, что Украине важно следить за такими проектами, особенно тем, как будет осуществляться масштабирование производства.

Он добавляет, что на сегодняшний день единственным работающим производством в США является Silver Peak, которое обеспечивает лишь небольшую долю внутренних потребностей. Запуск первого этапа Thacker Pass покроет около 10% американского спроса на литий, а реализация полного проекта позволит стране не только стать энергетически независимой, но и потенциально экспортером лития в 2035-2040 годах.

"На самом деле, главная идея – выйти на 160 000 т LCE (эквивалент карбоната лития – ред.) в год. Вы только представьте себе масштабы! Lithium Americas ставит перед собой цель реализовать 5 этапов", – отметил замминистра экономики Украины.

Он напомнил, что в 2024 году General Motors инвестировала $625 млн в Thacker Pass, получив 38% доли. Вся продукция первого этапа пойдет на обеспечение производства электромобилей GM.

Delo.ua писало, что в августе цены на литий и акции добывающих его компаний резко выросли после того, как китайский аккумуляторный гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) закрыл одну из крупных шахт. Это решение спровоцировало предположение, что Пекин может остановить и другие производства по борьбе с избытком мощностей в экономике.

Отметим, что ирландская горнодобывающая компания TechMet, специализирующаяся на добыче полезных ископаемых и частично принадлежащая США, планирует разработку литиевого месторождения в Украине .

Этот проект может стать одним из первых, реализуемых в рамках соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Речь идет о участке литиевых руд "Добра" в Кировоградской области, на разработку которого недавно был объявлен конкурс.