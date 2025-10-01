США отримали частку у Lithium Americas: що кажуть в Україні про проєкт, який може забезпечити 160 тис. т літію на рік

Уряд США отримав частку у проєкті Thacker Pass – найбільшому літієвому родовищі Північної Америки. Міністерство енергетики через Управління програм кредитування (LPO) реструктуризувало угоду з Lithium Americas Corp. (LAC) та General Motors, отримавши у власність варанти на 5% у компанії та 5% у спільному підприємстві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис заступника міністра економіки Украины Єгора Перелигіна.

Це допоможе США створити стратегічний внутрішній запас виробництва літію для американського автопрому й енергетики.

Міністр енергетики США Кріс Райт оголосив про переглянуті умови угоди з Lithium Americas Corp., що реалізує масштабний проєкт Thacker Pass у штаті Невада. Нові умови передбачають:

надання уряду США 5% власності у формі варантів у LAC;

ще 5% власності у формі варантів у спільному підприємстві LAC/GM;

додатковий новий капітал понад $100 млн;

захист платників податків завдяки змінам у кредитних зобов’язаннях.

Thacker Pass вважається найбільшим літієвим родовищем у США та одним із ключових у світі.

Як пише Reuters, очікується, що перший етап роботи на заводі Thacker Pass вироблятиме 40 000 метричних тонн карбонату літію акумуляторної якості на рік, чого достатньо для виробництва до 800 000 електромобілів.

На тлі останніх новин акції Lithium Americas, що котируються на американській біржі, сьогодні зросли на 32%, до 7,51 долара, на передринкових торгах.

Перелигін зазначає, що Україні важливо стежити за такими проєктами, особливо за тим, як буде здійснюватись масштабування виробництва.

Він додає, що на сьогодні єдиним працюючим виробництвом у США є Silver Peak, яке забезпечує лише невелику частку внутрішніх потреб. Запуск першого етапу Thacker Pass покриє близько 10% американського попиту на літій, а реалізація повного проєкту дозволить країні не лише стати енергетично незалежною, але й потенційно експортером літію у 2035–2040 роках.

"Насправді, головна ідея – вийти на 160 000 т LCE (еквівалент карбонату літію – ред.) на рік. Ви тільки уявіть собі масштаби! Lithium Americas ставить перед собою ціль реалізувати 5 етапів", – зазначив заступник міністра економіки України.

Він нагадав, що у 2024 році General Motors інвестувала $625 млн у Thacker Pass, отримавши 38% частки. Уся продукція першого етапу піде на забезпечення виробництва електромобілів GM.

Delo.ua писало, що у серпні ціни на літій та акції компаній, які його видобувають, різко зросли після того, як китайський акумуляторний гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) закрив одну з великих шахт. Це рішення спровокувало припущення, що Пекін може зупинити й інші виробництва для боротьби з надлишком потужностей в економіці.

Зазначимо, що ірландська гірничодобувна компанія TechMet, яка спеціалізується на видобутку корисних копалин і яка частково належить США, планує розробку літієвого родовища в Україні.

Цей проєкт може стати одним із перших, реалізованих у межах угоди між США та Україною щодо співпраці у сфері корисних копалин. Йдеться про ділянку літієвих руд "Добра" в Кіровоградській області, на розробку якої недавно було оголошено конкурс.