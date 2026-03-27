США запускают программу страхования для судоходства через Ормузский пролив

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в скором времени стартует программа страхования, направленная на стимулирование прохода танкеров через Ормузский пролив, что поможет восстановить значительную часть мировых поставок нефти и газа.

«Рынок нефти хорошо обеспечен. Мы приняли меры, чтобы обеспечить доступность застрявшей в море нефти для мирового рынка», – сказал Бессент.

По его словам, смелые действия президента США Дональда Трампа, такие как программа морского перестрахования Международной финансовой корпорации развития совместно с Центральным командованием, в скором времени обеспечат грузоотправителям через регион Персидского залива "уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели".

Бессент утверждает, что движение танкеров в регионе Персидского залива начинает расти, и будет расти дальше в ближайшие дни.

«Сегодня мы начинаем видеть все больше и больше движения в Персидский залив и из него, и это больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что движение судов будет продолжать расти каждый день даже до того, как мы обеспечим безопасность проливов», - убежден министр финансов США.

Bloomberg напоминает, что коммерческие танкеры в большинстве своем избегали прохода по Ормузскому проливу с начала израильско-американской войны против Ирана.

С начала конфликта проливом прошло всего несколько судов, причем один индийский танкер со сжиженным газом пересек его по указаниям ВМС Ирана после дипломатических переговоров между Тегераном и Нью-Дели.

Ранее сообщалось, что Иран взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, устанавливая новые правила судоходства. Речь идет о суммах до $2 млн за танкер на фоне эскалации напряжения в регионе.

24 марта Иран проинформировал ООН и Международную морскую организацию, что через Ормузский пролив могут проходить "негаданные" суда, но скоординировав свои действия с Тегераном.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз .