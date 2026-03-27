США запускають програму страхування для судноплавства через Ормузьку протоку
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром стартує програма страхування, спрямована на стимулювання проходу танкерів через Ормузьку протоку, що допоможе відновити значну частину світових поставок нафти і газу.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.
«Ринок нафти добре забезпечений. Ми вжили заходів, щоб забезпечити доступність нафти, що застрягла в морі, для світового ринку», – сказав Бессент.
За його словами, сміливі дії президента США Дональда Трампа, такі як програма морського перестрахування Міжнародної фінансової корпорації розвитку спільно з Центральним командуванням, незабаром забезпечать вантажовідправникам через регіон Перської затоки "рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили".
Бессент стверджує, що рух танкерів у регіоні Перської затоки починає зростати, і зростатиме далі в найближчі дні.
«Сьогодні ми починаємо бачити все більше і більше руху в Перську затоку та з неї, і це більше, ніж учора, і це – лише початок. Я впевнений, що рух суден продовжуватиме зростати щодня навіть до того, як ми забезпечимо безпеку проток», - переконаний міністр фінансів США.
Bloomberg нагадує, що комерційні танкери здебільшого уникали проходу Ормузькою протокою з початку ізраїльсько-американської війни проти Ірану.
З початку конфлікту протокою пройшло лише кілька суден, причому один індійський танкер зі зрідженим газом перетнув її за вказівками ВМС Ірану після дипломатичних переговорів між Тегераном та Нью-Делі.
Раніше повідомлялося, що Іран стягує плату за прохід суден через Ормузьку протоку, встановлюючи нові правила судноплавства. Йдеться про суми до $2 млн за танкер на тлі ескалації напруження в регіоні.
24 березня Іран поінформував ООН та Міжнародну морську організацію, що через Ормузьку протоку можуть проходити "неворожі" судна, але скоординувавши свої дії з Тегераном.
Блокада Ормузької протоки
Іран 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.
Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.
Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.
Також іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.
При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку,підскочила в 12 разів.