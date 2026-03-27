США запускають програму страхування для судноплавства через Ормузьку протоку

танкер
Програма страхування вантажів в Ормузькій протоці запрацює незабаром / Depositphotos

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що незабаром стартує програма страхування, спрямована на стимулювання проходу танкерів через Ормузьку протоку, що допоможе відновити значну частину світових поставок нафти і газу.

«Ринок нафти добре забезпечений. Ми вжили заходів, щоб забезпечити доступність нафти, що застрягла в морі, для світового ринку», – сказав Бессент. 

За його словами, сміливі дії президента США Дональда Трампа, такі як програма морського перестрахування Міжнародної фінансової корпорації розвитку спільно з Центральним командуванням, незабаром забезпечать вантажовідправникам через регіон Перської затоки "рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили".

Бессент стверджує, що рух танкерів у регіоні Перської затоки починає зростати, і зростатиме далі в найближчі дні.

«Сьогодні ми починаємо бачити все більше і більше руху в Перську затоку та з неї, і це більше, ніж учора, і це – лише початок. Я впевнений, що рух суден продовжуватиме зростати щодня навіть до того, як ми забезпечимо безпеку проток», - переконаний міністр фінансів США.

Bloomberg нагадує, що комерційні танкери здебільшого уникали проходу Ормузькою протокою з початку ізраїльсько-американської війни проти Ірану.

З початку конфлікту протокою пройшло лише кілька суден, причому один індійський танкер зі зрідженим газом перетнув її за вказівками ВМС Ірану після дипломатичних переговорів між Тегераном та Нью-Делі.

Раніше повідомлялося, що Іран стягує плату за прохід суден через Ормузьку протоку, встановлюючи нові правила судноплавства. Йдеться про суми до $2 млн за танкер на тлі ескалації напруження в регіоні.

24 березня Іран поінформував ООН та Міжнародну морську організацію, що через Ормузьку протоку можуть проходити "неворожі" судна, але скоординувавши свої дії з Тегераном.

Блокада Ормузької протоки

Іран 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії  Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку,підскочила в 12 разів.

Автор:
Світлана Манько