Іран дозволив суднам проходити через Ормузьку протоку: деталі

Іран дозволив "неворожим суднам" проходити через Ормузьку протоку / Depositphotos

Іран поінформував ООН та Міжнародну морську організацію, що через Ормузьку протоку можуть проходити "неворожі" судна, але скоординувавши свої дії з Тегераном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агенство Reuters.

Яких суден стосується

"Неворожі судна, включаючи ті, що належать або пов'язані з іншими державами, можуть - за умови, що вони не беруть участі і не підтримують акти агресії проти Ірану і повністю ⁠дотримуються оголошених правил безпеки та охорони - отримати вигоду від безпечного проходу через Ормузьку протоку в координації з компетентними іранськими органами влади", – йдеться в із  заяві МЗС Ірану.

У відомстві запевнили, що Іран "вжив необхідних і пропорційних заходів" для запобігання того, аби країни використовували протоку для ворожих операцій проти Тегерану. 

Водночас Іран забороняє прохід суднам і будь-яким активам США та Ізраїлю, а також "іншим учасникам агресії".

Раніше повідомлялося, що Іран стягує плату за прохід суден через Ормузьку протоку, встановлюючи нові правила судноплавства. Йдеться про суми до $2 млн за танкер на тлі ескалації напруження в регіоні.

Блокада Ормузької протоки

Іран 28 лютого, попередив про закриття Ормузької протоки. Повідомлялося, що іранські військові заблокували протоку, але в неділю, 1 березня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що вона не буде заблокована для цивільних суден.

Агентство Reuters писало, що щонайменше 150 танкерів стали на якір у відкритому морі.

Раніше також повідомлялося, що судноплавні компанії  Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM та MSC перенаправляють судна після ударів США та Ізраїлю по Ірану та закриття Ормузької протоки. Трафік там впав на 86–90% порівняно з середніми показниками.

Також іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

При цьому вартість страхування для суден, що проходять через Ормузьку протоку,підскочила в 12 разів.

Автор:
Світлана Манько