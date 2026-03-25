Иран разрешил судам проходить через Ормузский пролив: детали

Иран проинформировал ООН и Международную морскую организацию, что через Ормузский пролив могут проходить "негаданные" суда, но скоординировав свои действия с Тегераном.

Каких судов касается

"Невражеские суда, включая принадлежащие или связанные с другими государствами, могут - при условии, что они не участвуют и не поддерживают акты агрессии против Ирана и полностью ⁠придерживаются объявленных правил безопасности и охраны - извлечь выгоду от безопасного прохода через Ормузский пролив в координации с компетентными органами. Ирану.

В ведомстве заверили, что Иран "принял необходимые и пропорциональные меры" для предотвращения того, чтобы страны использовали пролив для враждебных операций против Тегерана.

В то же время, Иран запрещает проход судам и любым активам США и Израиля, а также "другим участникам агрессии".

Ранее сообщалось, что Иран взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, устанавливая новые правила судоходства. Речь идет о суммах до $2 млн за танкер на фоне эскалации напряжения в регионе.

Блокада Ормузского пролива

Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.

Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.

Ранее также сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.

Также иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.

При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз .