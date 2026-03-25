Иран разрешил судам проходить через Ормузский пролив: детали
Иран проинформировал ООН и Международную морскую организацию, что через Ормузский пролив могут проходить "негаданные" суда, но скоординировав свои действия с Тегераном.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.
Каких судов касается
"Невражеские суда, включая принадлежащие или связанные с другими государствами, могут - при условии, что они не участвуют и не поддерживают акты агрессии против Ирана и полностью придерживаются объявленных правил безопасности и охраны - извлечь выгоду от безопасного прохода через Ормузский пролив в координации с компетентными органами. Ирану.
В ведомстве заверили, что Иран "принял необходимые и пропорциональные меры" для предотвращения того, чтобы страны использовали пролив для враждебных операций против Тегерана.
В то же время, Иран запрещает проход судам и любым активам США и Израиля, а также "другим участникам агрессии".
Ранее сообщалось, что Иран взимает плату за проход судов через Ормузский пролив, устанавливая новые правила судоходства. Речь идет о суммах до $2 млн за танкер на фоне эскалации напряжения в регионе.
Блокада Ормузского пролива
Иран 28 февраля, предупредил о закрытии Ормузского пролива. Сообщалось, что иранские военные заблокировали пролив, но в воскресенье, 1 марта, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что он не будет заблокирован для гражданских судов.
Агентство Reuters писало, что не менее 150 танкеров встали на якорь в открытом море.
Ранее также сообщалось, что судоходные компании Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM и MSC перенаправляющие суда после ударов США и Израиля по Ирану и закрытие Ормузского пролива. Трафик там упал на 86–90% по сравнению со средними показателями.
Также иранский командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КИР) Ибрагим Джаббари заявил, что Ормузский пролив "закрыт", а Иран будет открывать огонь по любому судну, которое попытается пройти по этому маршруту.
При этом стоимость страхования для судов, проходящих через Ормузский пролив, подскочила в 12 раз .