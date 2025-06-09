Стало известно, какой европейский автопроизводитель может производить дроны в Украине.

Французский автопроизводитель Renault SA провел переговоры с Министерством обороны Франции по производству дронов в Украине.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщается в материале Bloomberg.

По словам спикера компании, переговоры уже состоялись, однако окончательное решение пока не принято, поскольку Renault ожидает дополнительную информацию от французского оборонного ведомства.

По информации агентства France Info, компания будет сотрудничать с небольшим французским предприятием для создания производственных линий, расположенных на безопасном расстоянии от фронта – в десятках или сотнях километров.

Эти беспилотники могут быть использованы как Вооруженными силами Украины, так и французской армией.

Министерство обороны Франции воздержалось от комментариев по поводу участия Renault. В то же время министр обороны Себастьян Лекорню недавно сообщил, что один из крупных французских автопроизводителей будет сотрудничать с небольшой оборонной компанией из Франциидля создания производственных линий в Украине по изготовлению беспилотников, однако название компании не уточнил.

Ранее Украина выступила с инициативой использовать прибыль от замороженных активов РФ для финансирования оборонно-промышленного комплекса. Киев предлагает создать совместные предприятия с французскими производителями вооружений в соответствии с актуальными потребностями украинской армии.