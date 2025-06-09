Стало відомо, який європейський автовиробник може виготовляти дрони в Україні

Французький автовиробник Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляється в матеріалі Bloomberg.

За словами речника компанії, перемовини вже відбулися, проте остаточного рішення поки не ухвалено, оскільки Renault очікує на додаткову інформацію від французького оборонного відомства.

За інформацією агентства France Info, компанія співпрацюватиме з невеликим французьким підприємством для створення виробничих ліній, розташованих на безпечній відстані від фронту – за десятки або сотні кілометрів.

Зазначається, що ці безпілотники можуть бути використані як Збройними силами України, так і французькою армією.

Міністерство оборони Франції утрималося від коментарів щодо участі Renault. Водночас міністр оборони Себастьян Лекорню нещодавно повідомив, що один із великих французьких автовиробників співпрацюватиме з невеликою оборонною компанією з Франції для створення виробничих ліній в Україні з виготовлення безпілотників, утім, назву компанії не уточнив.

Раніше Україна виступила з ініціативою використовувати прибутки від заморожених активів РФ для фінансування оборонно-промислового комплексу. Київ пропонує створити спільні підприємства з французькими виробниками озброєнь відповідно до актуальних потреб української армії.