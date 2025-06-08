Стартап Infisical с соучредителем-украинцем привлек $16 млн

Технологический стартап Infisical, одним из соучредителей которого является украинец Влад Мацияко, объявил о привлечении $16 миллионов инвестиций в раунде финансирования серии A. К участию в раунде приняли участие Y Combinator, Gradient, Dynamic Fund.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Fortune .

Infisical предоставляет инструменты для безопасного хранения секретов в программном обеспечении – от паролей и ключей до баз данных до конфигураций. Стартап был основан в 2022 году Владом Мациаком совместно с Тони Дангом и Майдулом Исламом.

Среди клиентов Infisical – известные глобальные компании, в частности Hugging Face, Lucid и LG. В последний год команда активно расширяла функционал, добавив, в частности, управление сертификатами и SSH-ключами.

По словам Мациака, значительный прирост спроса стартап наблюдает среди AI-приложений и агентов, нуждающихся в быстром доступе к инфраструктурным ресурсам. Именно в этой нише Infisical фиксирует наибольший рост.

Компания сообщила, что выручка выросла в 20 раз в год, а загрузка их ПО по всему миру превысила 40 миллионов.

Это соглашение стало очередным примером международного признания украинских фаундеров в сфере технологий.

Добавим, что раунд А (серия A) — первый значительный этап венчурного финансирования стартапа после начальных инвестиций (pre-seed и seed). Его главная цель – помочь компании масштабироваться: расширить команду, усовершенствовать продукт, выйти на новые рынки или начать активный маркетинг. В случае с Infisical, раунд А означает, что стартап уже доказал свою жизнеспособность и теперь получает серьезные деньги на масштабирование — в частности, на развитие решений в области искусственного интеллекта и безопасности.

Напомним, еще один украинский военный старт Dr.App, создающий мобильную платформу для подготовки военных, объявил о привлечении $100 000 pre-seed инвестиций от бизнес-ангелов. Полученные средства команда направляет на масштабирование продукта и запуск новых учебных инициатив.