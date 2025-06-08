Стартап Infisical із співзасновником-українцем залучив $16 млн фінансування

Технологічний стартап Infisical, одним із співзасновників якого є українець Влад Маціяко, оголосив про залучення $16 мільйонів інвестицій у раунді фінансування серії A. До участі у раунді долучилися Y Combinator, Gradient, Dynamic Fund.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Fortune.

Infisical надає інструменти для безпечного зберігання секретів у програмному забезпеченні — від паролів і ключів до баз даних до конфігурацій. Стартап було засновано у 2022 році Владом Маціяком спільно з Тоні Дангом і Майдулом Ісламом.

Серед клієнтів Infisical — відомі глобальні компанії, зокрема Hugging Face, Lucid та LG. Протягом останнього року команда активно розширювала функціонал, додавши, зокрема, керування сертифікатами та SSH-ключами.

За словами Маціяка, значний приріст попиту стартап спостерігає серед AI-застосунків і агентів, які потребують швидкого доступу до інфраструктурних ресурсів. Саме в цій ніші Infisical фіксує найбільше зростання.

Компанія повідомила, що виторг зріс у 20 разів за рік, а завантаження їх ПЗ по всьому світу перевищили 40 мільйонів.

Ця угода стала черговим прикладом міжнародного визнання українських фаундерів у сфері технологій. Нагадаємо, нещодавно ще один український стартап — Wordsmith AI, що працює у сфері юридичних технологій — залучив $25 млн у раунді серії A.

Додамо, що раунд А (серія A) — це перший значний етап венчурного фінансування стартапу після початкових інвестицій (pre-seed та seed). Його головна мета — допомогти компанії масштабуватися: розширити команду, вдосконалити продукт, вийти на нові ринки або розпочати активний маркетинг. У випадку з Infisical, раунд А означає, що стартап уже довів свою життєздатність і тепер отримує серйозні гроші на масштабування — зокрема, на розвиток рішень у сфері штучного інтелекту та безпеки.

Нагадаємо, ще один український військовийстартапDrillApp, який створює мобільну платформу для підготовки військових, оголосив про залучення $100 000 pre-seed інвестицій від бізнес-ангелів. Отримані кошти команда спрямовує на масштабування продукту та запуск нових навчальних ініціатив.