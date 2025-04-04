Стоимость iPhone может вырасти до $2300 из-за пошлин Трампа

Пошлины президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, наложенные на Китай, могут повысить цены на iPhone на 43%.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Apple продает более 220 миллионов iPhone в год, а крупнейшими рынками сбыта США, Китай и Европа.

Несмотря на перемещение производства во Вьетнам и Индию, большинство iPhone все еще производится в Китае, на который Вашингтон наложил пошлины в 54%.

Как изменится стоимость гаджетов

Если эти тарифы сохранятся, компания Apple будет вынуждена перевести расходы на потребителя, а стоимость смартфонов может вырасти на 43%.

По подсчетам аналитиков Rosenblatt Securities:

самая дешевая модель iPhone 16 может подорожать с $799 до $1142;

iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем и памятью 1 Тб, который сейчас продается за $1599, обойдется почти в $2300;

Apple Watch подорожает также на 43%;

меньше всего поднимутся в цене Макбуки и наушники AirPod — "всего" на 39%.

Apple пострадала от пошлин Трампа

"Мы ожидаем, что Apple воздержится от каких-либо значительных повышений цен на телефоны до осени этого года, когда должна состояться презентация iPhone 17, поскольку именно так она обычно справляется с планируемым повышением цен", — считает фондовый аналитик CFRA Research Анджело Зино.

В то же время, по словам соучредителя Counterpoint Research Нила Шаха, Apple придется повысить цены в среднем по меньшей мере на 30%, чтобы компенсировать импортные пошлины.

Напомним, что Трамп ввел одни из самых высоких тарифов для стран, где Apple собирает свою продукцию: Вьетнама (46%), Китая (34%) и Индии (26%).

По данным Morgan Stanley, тарифы на iPhone и другие устройства, импортируемые из Китая, увеличат ежегодные расходы Apple на 8,5 миллиарда долларов. Это снизит прибыль компании в следующем году примерно на 7,85 миллиарда долларов.

Акции Apple упали около 7,5% на торгах после объявления тарифов и снизились почти на 16 пунктов, а рыночная капитализация компании снизилась более чем на $240 млрд.