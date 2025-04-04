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Вартість iPhone може зрости до $2300 через мита Трампа
Мита президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, накладені на Китай, можуть підвищити ціни на iPhone на 43%.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік, а найбільшими ринками збуту є США, Китай та Європа.
Попри переміщення виробництва до В’єтнаму та Індії, більшість iPhone все ще виробляється в Китаї, на який Вашингтон наклав мита у 54%.
Як зміниться вартість гаджетів
Якщо ці тарифи збережуться, компанія Apple змушена буде перекласти витрати на споживача, а вартість смартфонів може зрости на 43%.
За підрахунками аналітиків Rosenblatt Securities:
- найдешевша модель iPhone 16 може подорожчати з $799 до $1142;
- iPhone 16 Pro Max з 6,9-дюймовим дисплеєм та пам'яттю 1 Тб, який зараз продається за $1599, коштуватиме майже $2300;
- Apple Watch подорожчають також на 43%;
- найменше піднімуться в ціні Макбукі та навушники AirPod - "всього" на 39%.
Apple постраждала від мит Трампа
"Ми очікуємо, що Apple утримається від будь-яких значних підвищень цін на телефони до осені цього року, коли має відбутися презентація iPhone 17, оскільки саме так вона зазвичай справляється із запланованим підвищенням цін", - вважає фондовий аналітик CFRA Research Анджело Зіно.
Водночас за словами співзасновника Counterpoint Research Ніла Шаха, Apple доведеться підвищити ціни в середньому щонайменше на 30%, щоб компенсувати імпортні мита.
Нагадаємо, що Трамп запровадив одні з найвищих тарифів для країн, де Apple збирає свою продукцію: В'єтнаму (46%), Китаю (34%) та Індії (26%).
За даними Morgan Stanley, тарифи на iPhone та інші пристрої, імпортовані з Китаю, збільшать щорічні витрати Apple на 8,5 мільярда доларів. Це зменшить прибуток компанії наступного року приблизно на 7,85 мільярда доларів.
Акції Apple впали на близько 7,5% на торгах після оголошення тарифів і знизилися майже на 16 пунктів, а ринкова капіталізація компанії знизилася більш ніж на $240 млрд.