Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,63

48,43

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Строительство завода боеприпасов в Украине: Шмыгаль обсудил детали с руководителем Rheinmetall

Рейнметалл
Шмигаль провел переговоры с главой Rheinmetall

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с руководителем немецкого концерна Rheinmetall Group Армином Паппергером, в ходе которых стороны обсудили ускорение совместных оборонных проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минобороны.

"Это наш давний и важный партнер. Есть примерное сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО", - отметил Шмыгаль.

Особое внимание во время разговора было уделено развитию проектов непосредственно в Украине, в частности, строительству завода по производству артиллерийских снарядов. По словам Шмыгаля, стороны обсудили ключевые этапы и рабочие вопросы, а реализация проекта идет по плану.

"Двигаемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро", - подчеркнул глава Минобороны.

Он также добавил, что Украина ценит это сотрудничество и активно привлекает оборонные компании со всего мира для создания производств и исследовательских центров на своей территории, чтобы построить силу, которая "остановит агрессию и обеспечит устойчивый мир".

Строительство завода Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику германских образцов. Также   Rheinmetall получил заказ   от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля 2025 года крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что темпы строительства завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро через "бюрократические барьеры", но его мощности будут вдвое больше, чем ожидалось ранее.

Руководитель Rheinmetall также рассказал, что в Украине первым заработал завод по ремонту техники. В 2026 году планируется открыть завод по производству боеприпасов, а третьим предприятием должен быть завод по производству зенитных систем.

Автор:
Татьяна Бессараб