Строительство завода боеприпасов в Украине: Шмыгаль обсудил детали с руководителем Rheinmetall

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с руководителем немецкого концерна Rheinmetall Group Армином Паппергером, в ходе которых стороны обсудили ускорение совместных оборонных проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минобороны.

"Это наш давний и важный партнер. Есть примерное сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы, системы ПВО", - отметил Шмыгаль.

Особое внимание во время разговора было уделено развитию проектов непосредственно в Украине, в частности, строительству завода по производству артиллерийских снарядов. По словам Шмыгаля, стороны обсудили ключевые этапы и рабочие вопросы, а реализация проекта идет по плану.

"Двигаемся по плану. Определил улучшенную механику координации. Работаем вместе четко и быстро", - подчеркнул глава Минобороны.

Он также добавил, что Украина ценит это сотрудничество и активно привлекает оборонные компании со всего мира для создания производств и исследовательских центров на своей территории, чтобы построить силу, которая "остановит агрессию и обеспечит устойчивый мир".

Строительство завода Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он будет производить и ремонтировать технику германских образцов. Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

В середине февраля 2025 года крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что темпы строительства завода боеприпасов в Украине продвигаются не так быстро через "бюрократические барьеры", но его мощности будут вдвое больше, чем ожидалось ранее.

Руководитель Rheinmetall также рассказал, что в Украине первым заработал завод по ремонту техники. В 2026 году планируется открыть завод по производству боеприпасов, а третьим предприятием должен быть завод по производству зенитных систем.