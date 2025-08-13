Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,50

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Будівництво заводу боєприпасів в Україні: Шмигаль обговорив деталі з очільником Rheinmetall

Rheinmetall
Шмигаль провів переговори з очільником Rheinmetall

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів переговори з керівником німецького концерну Rheinmetall Group Арміном Паппергером, під час яких сторони обговорили прискорення спільних оборонних проєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Міноборони.

"Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО", – зазначив Шмигаль.

Особливу увагу під час розмови було приділено розвитку проєктів безпосередньо в Україні, зокрема будівництву заводу з виробництва артилерійських снарядів. За словами Шмигаля, сторони обговорили ключові етапи та робочі питання, а реалізація проєкту йде за планом.

"Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко", – наголосив очільник Міноборони.

Він також додав, що Україна цінує цю співпрацю та активно залучає оборонні компанії з усього світу для створення виробництв і дослідницьких центрів на своїй території, щоб збудувати силу, що "зупинить агресію і забезпечить стійкий мир".

 Будівництво заводу Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків. Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого 2025 року найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко через "бюрократичні бар'єри", але його потужності будуть удвічі більшими, ніж раніше очікувалося.

Керівник Rheinmetall також розповів, що в Україні першим почав працювати завод із ремонту техніки. У 2026 році планують відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.

Автор:
Тетяна Бесараб