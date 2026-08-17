Суд подтвердил решение НБУ относительно Виталия Кропачева и "Финуниверсала"

Апелляционный суд оставил в силе решение НБУ, которым деловую репутацию владельца "Финуниверсала" Виталия Кропачева сочли небезупречной из-за данных о его связи с Россией. Кропачев пытался отменить это решение, однако суд отклонил его апелляцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

Первый апелляционный административный суд 13 августа отказал Кропачеву в удовлетворении апелляционной жалобы и подтвердил решение суда первой инстанции от февраля 2026 года.

Таким образом, решение НБУ от декабря 2024 года по деловой репутации Кропачева остается в силе.

Основанием для решения регулятора стали полученные от государственных органов данные о наличии у Кропачева гражданства РФ и российского налогового номера. По украинскому законодательству гражданство или налоговое резидентство государства-агрессора является основанием для признания деловой репутации владельца финансовой компании небезупречным.

НБУ также заявлял, что "Финуниверсал" предоставил регулятору недостоверную информацию об отсутствии у Кропачева гражданства или налогового резидентства России.

Сам Кропачев ранее отрицал наличие у него российского гражданства. В комментарии Delo.ua он заявлял, что является исключительно гражданином Украины и считает информацию о гражданстве РФ ложной.

Дело "Финуниверсала"

Напомним, после решения по деловой репутации НБУ отозвал лицензию "Финуниверсала". Основанием стали установленные регулятором связи владельца компании с Россией.

18 декабря 2024 года НБУ признал деловую репутацию "Финуниверсал" и ее владельца Кропачева небезупречна.

На следующий день, 19 декабря, Виталий Кропачев обратился в редакцию Delo.ua с требованием опровергнуть информацию. Позицию Кропачева добавляем.

"Я, Кропачев Виталий Валерьевич, являюсь исключительно гражданином Украины, никогда не имел и не имею на сегодняшний день гражданства Российской Федерации или какого-либо другого государства. Указанная информация по мне является ложной, провокативной и нарушает мою честь и достоинство как гражданина Украины, поскольку порождает общественное осуждение в отношении меня и создает негативную социальную он.