Суд підтвердив рішення НБУ щодо Віталія Кропачова і "Фінуніверсалу"

Апеляційний суд залишив у силі рішення НБУ, яким ділову репутацію власника "Фінуніверсалу" Віталія Кропачова визнали небездоганною через дані про його зв'язок із Росією. Кропачов намагався скасувати це рішення, однак суд відхилив його апеляцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Перший апеляційний адміністративний суд 13 серпня відмовив Кропачову в задоволенні апеляційної скарги та підтвердив рішення суду першої інстанції від лютого 2026 року.

Таким чином, рішення НБУ від грудня 2024 року щодо ділової репутації Кропачова залишається чинним.

Підставою для рішення регулятора стали отримані від державних органів дані про наявність у Кропачова громадянства РФ та російського податкового номера. За українським законодавством громадянство або податкове резидентство держави-агресора є підставою для визнання ділової репутації власника фінансової компанії небездоганною.

НБУ також заявляв, що "Фінуніверсал" надав регулятору недостовірну інформацію про відсутність у Кропачова громадянства або податкового резидентства Росії.

Сам Кропачов раніше заперечував наявність у нього російського громадянства. У коментарі Delo.ua він заявляв, що є виключно громадянином України та вважає інформацію про громадянство РФ неправдивою.

Справа "Фінуніверсалу"

Нагадаємо, після рішення щодо ділової репутації НБУ відкликав ліцензію "Фінуніверсалу". Підставою стали встановлені регулятором зв'язки власника компанії з Росією.

18 грудня 2024 року НБУ визнав ділову репутацію “Фінуніверсал” та її власника Кропачова небездоганною.

Наступного дня, 19 грудня, Віталій Кропачов звернувся до редакції Delo.ua з вимогою спростувати інформацію. Позицію Кропачова додаємо.

"Я, Кропачов Віталій Валерійович, є виключно громадянином України, ніколи не мав та не маю на сьогоднішній день громадянства Російської Федерації чи будь-якої іншої держави. Вказана інформація щодо мене є неправдивою, провокативною та порушує мою честь та гідність як громадянина України, оскільки породжує суспільний осуд щодо мене та створює негативну соціальну оцінку моєї особи в очах оточуючих", – зазначив він.