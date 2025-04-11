Суд приостановил решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий — глава КГВА

Решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, который изучает его законность. За проект решения 3 апреля проголосовали 62 депутата. Согласно документу, реализация полномочий КМВА теперь возможна только после подписи мэра.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Я лично подал иск. Сообщаю об этом прямо и прозрачно. Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет закон", — написал чиновник.

Что известно о ситуации?

На прошлой неделе, 3 апреля, на пленарном заседании пятой сессии Киевского городского совета депутаты проголосовали за проект решения, фактически подчиняющего Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) городскому голове Виталию Кличко. За проект решения проголосовали 62 депутата.

В начале марта этот проект решения подал городской голова Виталий Кличко. Согласно документу, реализация полномочий КМВА теперь возможна только после подписи мэра. Во время выступления руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный отметил необходимость соблюдения Закона "О местном самоуправлении" даже в условиях военного положения.

Против принятия решения выступили депутаты от фракции "Слуга народа". Кроме того, депутат от фракции "Голос" Алина Михайлова отметила, что, по ее мнению, Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение Киевской городской военной администрации Виталию Кличко. Теперь без его подписи нельзя разглашать, отметила она.

Тогда на принятое решение Киевсовета также отреагировал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, заявив, что "мэр Киева проталкивает решение, лишающее Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения".

Напомним, 8 апреля сообщалось, что с заместителем городского головы Киева Владимиром Бондаренко уходит с должности секретаря Киевсовета. 81 депутат поддержал его заявление о добровольном прекращении полномочий.