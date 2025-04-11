Суд призупинив рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень – голова КМВА

Рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень призупинено судом, який вивчає його законність. За проєкт рішення 3 квітня проголосували 62 депутати. Згідно з документом, реалізація повноважень КМВА тепер можлива лише після підпису мера.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Я особисто подав позов. Повідомляю про це прямо і прозоро. Буде не кулуарщина, як вони звикли. А буде закон", — написав чиновник.

Що відомо про ситуацію?

Минулого тижня, 3 квітня, на пленарному засіданні п’ятої сесії Київської міської ради депутати проголосували за проєкт рішення, яке фактично підпорядковує Київську міську військову адміністрацію (КМВА) міському голові Віталію Кличку. За проєкт рішення проголосували 62 депутати.

На початку березня цей проєкт рішення подав міський голова Віталій Кличко. Згідно з документом, реалізація повноважень КМВА тепер можлива лише після підпису мера. Під час виступу керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний наголосив на необхідності дотримання Закону "Про місцеве самоврядування" навіть в умовах воєнного стану.

Проти прийняття рішення виступили депутати від фракції "Слуга народу". Крім того, депутатка від фракції "Голос" Аліна Михайлова зазначила, що на її думку, Київрада проголосувала за фактичне підпорядкування Київської міської військової адміністрації Віталію Кличку. Тепер без його підпису не можна видавати розпорядження, зазначила вона.

Тоді на прийняте рішення Київради також відреагував керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, заявивши, що "мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження".

Нагадаємо, 8 квітня повідомлялося, що заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко йде з посади секретаря Київради. 81 депутат підтримав його заяву про добровільне припинення повноважень.