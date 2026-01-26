Запланована подія 2

Суд снял часть обязанностей с Тимошенко, но залог не изменил

суд, молоток
Суд частично принял сторону защиты Тимошенко. / Depositphotos

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников Юлии Тимошенко на решение следователя судьи. Суд снял с подозреваемой часть возложенных обязанностей, однако оставил размер залога на уровне 33 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Центр противодействия коррупции.

Суд частично принял сторону защиты Тимошенко

Суд отменил часть ранее возложенных на Тимошенко обязанностей. В частности, с нее сняли требование не покидать пределы Киевской области, а также ограничения на общение с отдельными народными депутатами.

В то же время Тимошенко оставили следующие обязанности:

  • прибывать по вызову суда, следователя, прокурора;
  • сообщать об изменении проживания или работы;
  • сдать паспорта для выезда за границу.

Отмечается, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на увеличении размера залога с 33 млн грн. до 50 млн грн - именно такую сумму САП и НАБУ просили определить еще при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Кроме того, сторона обвинения ходатайствовала о применении к Юлии Тимошенко электронного средства контроля.

В то же время, сторона защиты требовала отменить определение следователя судьи и полностью отказать в удовлетворении ходатайства прокурора о применении какой-либо меры пресечения.

В пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд избрал лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен.

При этом Тимошенко ранее заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

Подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования.

14 января НАБУ и САП объявили подозрение Юлие Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Об уголовных делах против Тимошенко

Юлия Тимошенко ранее уже фигурировала в уголовных производствах. Впервые ее взяли под стражу в 2001 году при президентстве Леонида Кучмы - по обвинению в контрабанде газа. В СИЗО она находилась около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича Тимошенко осудили за превышение служебных полномочий при подписании газовых соглашений с российским "Газпромом" в 2009 году. Суд назначил ей 7 лет лишения свободы.

Фактически Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011-го до февраля 2014 года. Она была освобождена после побега Януковича из Украины.

Автор:
Ольга Опенько