Суд зняв частину обов’язків з Тимошенко, але заставу не змінив

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників Юлії Тимошенко на рішення слідчого судді. Суд зняв із підозрюваної частину покладених обов’язків, однак залишив розмір застави на рівні 33 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Центр протидії корупції.

Суд частково став на бік захисту Тимошенко

Суд скасував частину раніше покладених на Тимошенко обов’язків. Зокрема, з неї зняли вимогу не залишати межі Київської області, а також обмеження на спілкування з окремими народними депутатами.

Водночас Тимошенко залишили такі обовʼязки:

прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора;

повідомляти про зміну проживання або роботи;

здати паспорти для виїзду за кордон.



Зазначається, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на збільшенні розміру застави з 33 млн грн до 50 млн грн — саме таку суму САП та НАБУ просили визначити ще під час розгляду справи в суді першої інстанції. Крім того, сторона обвинувачення клопотала про застосування до Юлії Тимошенко електронного засобу контролю.

Водночас сторона захисту вимагала скасувати ухвалу слідчого судді та повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурора щодо застосування будь-якого запобіжного заходу.

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

Підозра від НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів.

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Про кримінальні справи проти Тимошенко

Юлія Тимошенко раніше вже фігурувала у кримінальних провадженнях. Уперше її взяли під варту у 2001 році за часів президентства Леоніда Кучми - за обвинуваченням у контрабанді газу. У СІЗО вона перебувала близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, Тимошенко засудили за перевищення службових повноважень під час підписання газових угод із російським "Газпромом" у 2009 році. Суд призначив їй 7 років позбавлення волі.

Фактично Тимошенко провела у в’язниці два з половиною роки - з серпня 2011-го до лютого 2014 року. Вона була звільнена після втечі Януковича з України.