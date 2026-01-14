Суд взыскал 25% акций "Крюковского вагоностроительного завода" у российского бизнесмена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" номинальной стоимостью более 21 млн грн, принадлежавших компаниям российского бизнесмена Станислава Гамзалова.

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 25% акций ОАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежавших компании OW Capital Management, конечным бенефициаром которой является россиянин Станислав Гамзалов.

Такое решение приняла коллегия судей в составе: Наталья Мовчан, Екатерина Сикора, Татьяна Литвинко.

У завода четыре юридических собственника, и доля Гамзалова составила 25%.

Отмечается, что предприятия, подконтрольные Гамзалову ранее поставляли продукцию компаниям, связанным с военно-промышленным комплексом России, что способствовало поступлению средств в российский бюджет и фактически финансировало агрессию против Украины.

В частности, российская компания Станислава Гамзалова АО ЭНА специализируется на производстве насосов для судостроения и ядерной энергетики. Клиентами компании являются крупные оборонные предприятия России:

АО "ПО "Севмаш" - единственное предприятие РФ, строящее атомные подводные лодки.

ПАО СЗ "Северная верфь" – осуществляет строительство военных кораблей и судов тылового обеспечения для ВМФ РФ.

АО "Адмиралтейские верфи" – получило награду от Минобороны РФ за выполнение оборонного заказа.

В 2017 году АО "ЭНА" заключило прямой контракт на поставку насосов для Министерства обороны России.

Кроме того, менеджмент "Крюковского завода" в 2022 году вероятно закупал комплектующие у РФ по завышенным ценам - более чем на 192 млн грн, хотя существовали украинские аналоги. Деньги от таких операций поступали компаниям, являющимся частью цепи производства вооружения.

Ранее Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) несколько раз искало управляющего для 25% акций в ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава. Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

В начале июня 2022 года на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии.

При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинение в его адрес тогда опровергли.

Эти акции в 2012 году приобрела подконтрольная Гамзалову австрийская компания OW Capital Management. Они были арестованы в мае 2022 года в рамках уголовного производства о выводе 192,9 млн грн в Россию из-за ряда убыточных контрактов.

В январе 2023 года появилась информация, что на 25% "Крюковского вагонозавода" претендует "Укрзалізниця".

О Гамзалове

Станислав Гамзалов – российский бизнесмен, владелец нескольких компаний, попавший под санкции Украины в конце 2025 года из-за своих бизнес-интересов и связей с украинскими предприятиями.

Гамзалова связывают с финансовыми потоками, которые вызвали беспокойство из-за возможного влияния на украинские активы и участия в цепях поставок продукции, которая могла использоваться в военной сфере. Санкции Украины против него введены в соответствии с законом "О санкциях" и имеют целью ограничить его возможности в стране.