Суд стягнув 25% акцій "Крюківського вагонобудівного заводу" у російського бізнесмена

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” номінальною вартістю понад 21 млн грн, які належали компаніям російського бізнесмена Станіслава Гамзалова.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Центр протидії корупції".

Держава стягнула частку заводу Гамзалова

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належали компанії OW Capital Management, кінцевим бенефіціаром якої є росіянин Станіслав Гамзалов.

Таке рішення прийняла колегія суддів у складі: Наталія Мовчан, Катерина Сікора, Тетяна Литвинко.

Завод має чотирьох юридичних власників, і частка Гамзалова становила 25%.

Зазначається, що підприємства, підконтрольні Гамзалову, раніше постачали продукцію компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом Росії, що сприяло надходженню коштів до російського бюджету та фактично фінансувало агресію проти України.

Зокрема, російська компанія Станіслава Гамзалова АТ "ЭНА" спеціалізується на виробництві насосів для суднобудування та ядерної енергетики. Клієнтами компанії є великі оборонні підприємства Росії:

АТ "ВО "Севмаш" - єдине підприємство РФ, що будує атомні підводні човни.

ПАТ СЗ "Северная верфь" - здійснює будівництво військових кораблів та суден тилового забезпечення для ВМФ РФ.

АТ "Адмиралтейские верфи" - отримало нагороду від Міноборони РФ за виконання оборонного замовлення.

У 2017 році АТ "ЭНА" уклало прямий контракт на постачання насосів для Міністерства оборони Росії.

Крім того, менеджмент "Крюківського заводу" у 2022 році ймовірно закуповував комплектуючі у РФ за завищеними цінами - на понад 192 млн грн, хоча існували українські аналоги. Гроші від таких операцій надходили компаніям, що є частиною ланцюга виробництва озброєння.

Раніше Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) декілька разів шукало управителя для 25% акцій в ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу. Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

На початку червня 2022 року на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії.

При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% "Крюківського вагонозаводу" претендує "Укрзалізниця".

Про Гамзалова

Станіслав Гамзалов - російський бізнесмен, власник кількох компаній, який потрапив під санкції України наприкінці 2025 року через свої бізнес-інтереси та зв’язки з українськими підприємствами.

Гамзалова пов’язують із фінансовими потоками, які викликали занепокоєння через можливий вплив на українські активи та участь у ланцюгах постачання продукції, що могла використовуватися у військовій сфері. Санкції України проти нього запроваджені відповідно до закону "Про санкції" і мають на меті обмежити його можливості в країні.