Швейцария заплатит за Украину 6,4 млн евро взноса в капитал ЕБРР

Украина и Швейцария заключили Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает взнос со стороны Швейцарии в размере 6,4 млн. евро для финансирования участия Украины в капитале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал .

Эти средства будут направлены на подписку Украиной на дополнительные акции банка в пределах увеличения его уставного капитала.

Меморандум был подписан на полях 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР в Лондоне.

Подписка на дополнительные 3227 акций на сумму 32,27 млн евро позволит Украине сохранить свою долю в капитале ЕБРР неизменной, а значит, сохранить и влияние на решение банка.

Это особенно важно в условиях войны, ведь ЕБРР играет ключевую роль в финансировании потребностей страны, в частности, в направлении восстановления экономики и инфраструктуры.

Швейцарский взнос будет осуществлен безвозвратно, без создания долговой нагрузки на государственный бюджет Украины. Министр финансов поблагодарил Швейцарию за такую поддержку, подчеркнув, что это является свидетельством партнерства, доверия и стратегической солидарности между государствами.

По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022 года Швейцария уже предоставила Украине помощь на сумму 935 млн евро, из которых 720 млн евро – гуманитарная помощь, еще 215 млн – финансовая поддержка, в том числе 30 млн долларов США прямой бюджетной поддержки в виде грантов.

Кроме того, Швейцария планирует предоставить около 1,5 млрд. швейцарских франков (приблизительно 1,7 млрд. долларов США) на гуманитарные и экономические проекты в Украине в рамках новой Стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы. Украинская сторона выразила надежду, что такое сотрудничество будет только усиливаться в будущем.

Добавим, что украинские компании получили доступ к новой программе страхования военных рисков, введенной ЕБРР в сотрудничестве с международными страховыми компаниями.