Швейцарія сплатить за Україну 6,4 млн євро внеску в капітал ЄБРР

Україна та Швейцарія уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає внесок з боку Швейцарії у розмірі 6,4 млн євро для фінансування участі України в капіталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Ці кошти будуть спрямовані на підписку Україною на додаткові акції банку в межах збільшення його статутного капіталу.

Меморандум був підписаний на полях 34-ї щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР у Лондоні. Від України документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко, а від Швейцарії — посол, делегат Федеральної ради з торговельних угод Державного секретаріату Швейцарії з економічних справ Домінік Паравічіні.

Підписка на додаткові 3227 акцій на суму 32,27 млн євро дозволить Україні зберегти свою частку в капіталі ЄБРР незмінною, а отже — зберегти і вплив на рішення банку. Це особливо важливо в умовах війни, адже ЄБРР відіграє ключову роль у фінансуванні потреб країни, зокрема в напрямку відновлення економіки та інфраструктури.

Швейцарський внесок буде здійснено безповоротно, без створення боргового навантаження на державний бюджет України. Міністр фінансів подякував Швейцарії за таку підтримку, підкресливши, що це є свідченням партнерства, довіри та стратегічної солідарності між державами.

За даними Кільського інституту світової економіки, з лютого 2022 року Швейцарія вже надала Україні допомоги на суму 935 млн євро, з яких 720 млн євро — гуманітарна допомога, ще 215 млн — фінансова підтримка, зокрема 30 млн доларів США прямої бюджетної підтримки у вигляді грантів.

Крім того, Швейцарія планує надати близько 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно 1,7 млрд доларів США) на гуманітарні та економічні проєкти в Україні в межах нової Стратегії міжнародного співробітництва на 2025–2028 роки. Українська сторона висловила надію, що таке співробітництво лише посилюватиметься в майбутньому.

Додамо, що українські компанії отримали доступ до нової програми страхування воєнних ризиків, запровадженої ЄБРР у співпраці з міжнародними страховими компаніями.