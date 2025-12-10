Свириденко и Бессент обсудили санкции против РФ и инвестиционный фонд для восстановления Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент провели телефонный разговор, подняв вопросы санкций против нефтяных гигантов РФ и работы украинско-американского инвестиционного фонда

Как пишет Delo.ua, об этом Свириденко сообщает в Телеграмме .

"Мы обсудили деятельность Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, который является эффективным инструментом для привлечения американских инвестиций в Украину. Уже назначен инвестиционный советник Фонда — компания Alvarez & Marsal. Очередным этапом должно стать определение первоочередных проектов для их реализации", - отметила глава правительства.

Свириденко добавила, что с американской стороной обсуждалось сотрудничество в энергетической сфере – закупка Украиной американского LNG.

"Я поздравила американские санкции против российских ключевых и аффилированных с ними нефтяных компаний. Они действенны и ощутимо отражаются на доходах государства-агрессора, поддерживающих войну против Украины", - подчеркнула премьер.

В свою очередь Бессент отмечает, что диалог касался и вопросов санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". В то же время, по его словам, "лидерство в реализации американо-украинского инвестиционного фонда реконструкции является похвальным".

"Этот фонд должен привлечь американский бизнес, экспертизу и стандарты управления, чтобы улучшить инвестиционный климат Украины - и одновременно гарантировать, что никто, кто поддерживал российскую агрессию, не сможет нажиться на восстановлении страны", - подчеркнул министр финансов США.

Он также акцентировал внимание на том, насколько важно двигать вперед повестку дня реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления создан соглашением между Украиной и США. Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала. Эти средства будут ориентированы на подготовку первых инвестиций, реализация которых начнется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что В страно-американский инвестиционный фонд восстановления может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах и должен стать маркетмейкером рынка.