Свириденко та Бессент обговорили санкції проти РФ та інвестиційний фонд для відбудови України

Урядовий портал

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент провели телефонну розмову, порушивши питання санкцій проти нафтових гігантів РФ та роботи українсько-американського інвестиційного фонду

Як пише Delo.ua, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

"Ми обговорили діяльність Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, який є ефективним інструментом для залучення американських інвестицій в Україну. Уже призначено інвестиційного радника Фонду — компанію Alvarez & Marsal. Черговим етапом має стати визначення першочергових проєктів для їх реалізації", – зауважила очільниця уряду.

Свириденко додала, що з американською стороною обговорювалась співпраця в енергетичній сфері – закупівля Україною американського LNG. 

"Я привітала американські санкції проти російських ключових та афілійованих з ними нафтових компаній. Вони є дієвими та відчутно позначаються на доходах держави-агресора, що підтримують війну проти України", - підкреслила премʼєрка.

Своєю чергою Бессент зазначає, що діалог стосувався і питань санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть". Водночас, за його словами, "лідерство в реалізації американсько-українського інвестиційного фонду реконструкції є похвальним".

"Цей фонд має залучити американський бізнес, експертизу та стандарти управління, щоб покращити інвестиційний клімат України — і водночас гарантувати, що ніхто, хто підтримував російську агресію, не зможе нажитися на відбудові країни", - наголосив міністр фінансів США.

Він також акцентував увагу на тому, наскільки важливо рухати вперед порядок денний щодо реформ та боротьби з корупцією в Україні.

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови створений угодою між Україною та США. Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу. Ці кошти будуть спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році. 

Раніше повідомлялося, що Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах та має стати маркетмейкером ринку. 

Автор:
Світлана Манько