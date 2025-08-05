Схема с Кипром: украинский производитель мяса уклонился от уплаты почти 29 млн грн налогов

Украинская компания-производитель мясной продукции в 2018-2022 годах уклонилась от уплаты 28,9 млн грн налогов, применив заниженную ставку для доходов нерезидента по Конвенции с Кипром. Главному бухгалтеру сообщено о подозрении, во время следствия ущерб возмещен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генерального прокурора.

Налоговое нарушение

Украинский производитель мясной продукции в течение 2018-2022 годов уклонялся от уплаты налогов, неправомерно применив пониженную ставку налога на доходы нерезидента - 5% вместо 15%. Схема базировалась на положениях Конвенции между Украиной и Кипром об избежании двойного налогообложения.

Главный бухгалтер компании, также имевший полномочия в кипрской материнской структуре, использовал льготную ставку без законных оснований. В результате государственный бюджет недополучил более 28,9 млн грн налогов.

По данным компетентных органов Кипра, компания-нерезидент фактически не осуществляла деятельность на территории этой страны и не имела собственных офисов.

Главному бухгалтеру украинской компании доложено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе расследования предприятие возместило государству более 34 млн грн налогов и штрафов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

О какой компании идет речь, в Офисе генпрокурора не сообщили.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 млн. грн.

Напомним, бывшее руководство "Запорожьеоблэнерго" организовало схему поставки электроэнергии по заниженному тарифу. В результате предприятие испытало убытков более чем на 730 млн грн.