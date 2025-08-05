Схема з Кіпром: український виробник м’яса ухилився від сплати майже 29 млн грн податків

Українська компанія-виробник м’ясної продукції у 2018–2022 роках ухилилася від сплати 28,9 млн грн податків, застосувавши занижену ставку для доходів нерезидента за Конвенцією з Кіпром. Головному бухгалтеру повідомлено про підозру, під час слідства збитки відшкодовано.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Податкове порушення

Український виробник м’ясної продукції протягом 2018–2022 років ухилявся від сплати податків, неправомірно застосувавши знижену ставку податку на доходи нерезидента — 5 % замість 15 %. Схема базувалася на положеннях Конвенції між Україною та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування.

Головний бухгалтер компанії, який також мав повноваження в кіпрській материнській структурі, використав пільгову ставку без законних підстав. У результаті державний бюджет недоотримав понад 28,9 млн грн податків.

За даними компетентних органів Кіпру, компанія-нерезидент фактично не вела діяльності на території цієї країни та не мала власних офісів.

Головному бухгалтеру української компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході розслідування підприємство відшкодувало державі понад 34 млн грн податків і штрафів.

Наразі триває досудове розслідування.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 млн грн.

Нагадаємо, колишнє керівництво “Запоріжжяобленерго” організувало схему постачання електроенергії за заниженим тарифом. У результаті підприємство зазнало збитків на понад 730 млн грн.