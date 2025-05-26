Сын Богуслаева, Мосийчук и онлайн-казино Pin-Up: Зеленский подписал новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции Совета национальной безопасности и обороны. Они касаются трех украинцев, четырех россиян, а также компаний, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующие указы №344/2025 и №345/2025 на сайте Офиса президента.

Против кого введены санкции

Санкции были введены против Александра Богуслаева – сына Вячеслава Богуслаева, которому раньше было подконтрольно стратегическое предприятие "Мотор Сич".

22 мая Служба безопасности Украины арестовала активы Александра Богуслаева, недавно задержанного в Монако.

Также в санкционный список попали Игорь Мосийчук — бывший народный депутат Украины, проживающий в Австрии, откуда продвигает пророссийские нарративы, и Ростислав Шапошников — основатель общественного движения "Дорожный контроль", проживающего в США.

Кроме того, санкции ввели против российских бизнесменов с криминальной репутацией Геннадия Петрова, Сергея Михайлова и Сергея Лалакина, а также против Ахмед Дудаев — главный пропагандист главы Чечни Рамзан Кадыров.

Согласно приложениям к указам применяются, в частности, следующие ограничения:

лишение государственных наград,

блокировка активов,

ограничение торговых операций,

предотвращение выведения капиталов,

остановка выполнения экономических,

запрет на распространение медиа на территории Украины.

В список введенных санкций Зеленского попал владелец онлайн-казино Pin-Up, российский бизнесмен Дмитрий Пунин

Вместе с Пуниным санкции введены против его партнеров Ивана Банникова и Александра Матяшова, а также связанных с ними компаний, в частности кипрской Guruflow Team Ltd, на которую зарегистрирован Pin-Up.

Ограничения также наложены на украинские фирмы, относящиеся к Pin-Up: "Укр Гейм Технолоджи", "Транитадевелопмент", "Турбо.юа", "Виктория-Софт" и другие.

Ранее сотрудники ДБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ДБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up., а директора отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских средств.

Зеленский обещает новые санкции

Зеленский заявил, что Украина работает над синхронизацией санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций.

Как пояснил президент, первый пакет ограничения был применен против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовым махинациям и схемам обхода санкций в интересах РФ.

Второй пакет – это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине. В свою очередь, третий санкционный пакет – против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним.

"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно – это физические и юридические лица из России и связанные с ней, работающие на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО – вскоре", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент ввел в действие решение СНБО по введению санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.