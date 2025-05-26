Син Богуслаєва, Мосійчук та онлайн-казино Pin-Up: Зеленський підписав нові санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони. Вони стосуються трьох українців, чотирьох росіян, а також компаній, пов'язаних із онлайн-казино Pin-Up.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на відповідні укази № 344/2025 і № 345/2025 на сайті Офісу президента.

Проти кого введені санкції

Санкції були введені проти Олександра Богуслаєва - сина В'ячеслава Богуслаєва, якому раніше було підконтрольне стратегічне підприємство "Мотор Січ".

22 травня Служба безпеки України заарештувала активи Олександра Богуслаєва, якого нещодавно затримали у Монако.

Також у санкційний список потрапили Ігор Мосійчук - колишній народний депутат України, який наразі проживає в Австрії, звідки просуває проросійські наративи, та Ростислав Шапошніков - засновник громадського руху "Дорожній контроль", який проживає у США.

Крім того, санкції запровадили проти російських бізнесменів із кримінальною репутацією Геннадія Петрова, Сергія Михайлова та Сергія Лалакіна, а також проти Ахмеда Дудаєва - головного пропагандиста очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Згідно із додатками до указів застосовуються, зокрема такі обмеження:

позбавлення державних нагород,

блокування активів,

обмеження торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів,

зупинення виконання економічних,

заборона поширення медіа на території України.

До списку уведених санкцій Зеленського потрапив власник онлайн-казино Pin-Up, російський бізнесмен Дмитро Пунін

Разом із Пуніним санкції запроваджено проти його партнерів Івана Баннікова та Олександра Матяшова, а також пов’язаних з ними компаній, зокрема кіпрської Guruflow Team Ltd, на яку зареєстровано Pin-Up.

Обмеження також накладено на українські фірми, які мають стосунок до Pin-Up: "Укр Гейм Технолоджі", "Транітадевелопмент", "Турбо.юа", "Вікторія-Софт" та інші.

Раніше працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up., а директора відправили на два місяці під варту без права внесення застави. Його підозрюють у відмиванні російських коштів.

Зеленський обіцяє нові санкції

Зеленський заявив, що Україна працює над синхронізацією санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій.

Як пояснив президент, перший пакет обмеження був застосований проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ.

Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. Своєю чергою третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним.

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", - наголосив Зеленський.

Раніше президент ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 58 росіян та 74 компаній з РФ, Ірану, Узбекистану та Китаю.